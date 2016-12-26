Кириенко провел для регионов урок о том, как обеспечить 70 процентов голосов на президентских выборах

РБК
05:36, 26 декабря 2016
Требует подтверждения

Первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко провел в Москве семинар для вице-губернаторов по внутренней политике. На нем обсуждалось, как обеспечить на президентских выборах явку 70 процентов и результат 70 процентов для основного кандидата, рассказали РБК неназванные участники семинара.

При этом собеседники издания заметили, что Кириенко не ставил прямую задачу для предстоящих в 2018 году выборов, а озвучил цифры в качестве учебного примера. Другие источники РБК заявили, что восприняли слова замглавы АП как руководство к действию.

«Выборы, по сути, должны стать референдумом о доверии. Нам было четко сказано, что они пройдут в марте 2018 года», — добавляет один из собеседников РБК.

РБК
Явка на президентских выборах в России никогда не превышала 70 процентов. Результат 70 процентов и выше победитель выборов показал лишь дважды: Владимир Путин — в 2004 году (71,3%), Дмитрий Медведев — в 2008 году (70,3%). На последних президентских выборах в 2012 году Путин набрал 63,6 процента при явке 65,3 процента.
На ежегодной большой пресс-конференции 23 декабря Путин заявил, что проведение досрочных президентских выборов «возможно, но нецелесообразно». Выборы должны состояться в марте 2018 года, о своем участии уже объявили оппозиционеры Алексей Навальный и Григорий Явлинский. Сам Путин заявил, что примет решение об участии, когда «время созреет».

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