Кириенко провел для регионов урок о том, как обеспечить 70 процентов голосов на президентских выборах
Первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко провел в Москве семинар для вице-губернаторов по внутренней политике. На нем обсуждалось, как обеспечить на президентских выборах явку 70 процентов и результат 70 процентов для основного кандидата, рассказали РБК неназванные участники семинара.
При этом собеседники издания заметили, что Кириенко не ставил прямую задачу для предстоящих в 2018 году выборов, а озвучил цифры в качестве учебного примера. Другие источники РБК заявили, что восприняли слова замглавы АП как руководство к действию.
«Выборы, по сути, должны стать референдумом о доверии. Нам было четко сказано, что они пройдут в марте 2018 года», — добавляет один из собеседников РБК.