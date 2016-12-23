Путин: проведение досрочных выборов «возможно, но нецелесообразно»

Владимир Путин заявил, что проводить досрочные выборы президента России нецелесообразно. «Возможно, но нецелесообразно», — сказал Путин в ответ на вопрос журналиста The Wall Street Journal.

Выборы президента России запланированы на март 2018 года. В СМИ неоднократно появлялись сообщения, что голосование могут перенести на 2017 год. Официального подтверждения эти слухи не получили.

Владимир Путин не объявлял о том, что будет баллотироваться в 2018 году. Пока о намерении участвовать в выборах заявили только Алексей Навальный и Григорий Явлинский.