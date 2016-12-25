Понедельник объявлен днем траура по погибшим в катастрофе Ту-154

Президент России Владимир Путин объявил понедельник, 26 декабря, общенациональным днем траура по погибшим в результате крушения в Черном море самолета Ту-154, на борту которого находились 92 человека.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, летевший из Подмосковья в Сирию, утром 25 декабря разбился в Черном море. Связь с бортом была потеряна через две минуты после вылета из Сочи, где была произведена дозаправка.

На борту самолета находились 92 человека, по предварительным данным, никто из них не выжил. Большинство из них были участниками ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые собирались выступить с новогодним концертом в Сирии. Среди пассажиров рейса была глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.