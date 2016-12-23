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Аврил Лавин попросила Марка Цукерберга не оскорблять Nickelback

Meduza
06:47, 23 декабря 2016

Певица Аврил Лавин заступилась за группу Nickelback и попросила главу Facebook Марка Цукерберга не оскорблять музыкантов. Она выступила после того, как Цукерберг показал свой домашний искусственный интеллект, который запрограммирован никогда не играть Nickelback.

Аврил Лавин написала в твиттере, что шутка про эту канадскую группу уже устарела. «Когда твой голос весит столько, возможно, тебе стоит внимательнее относиться к продвижению травли, учитывая, что происходит в мире», — написала она.

20 декабря Марк Цукерберг рассказал, что, как и обещал, создал свой домашний искусственный интеллект. Джарвис умеет включать и выключать свет, ставить музыку (но только не Nickelback), включать тостер, встречать гостей и так далее.

Вот подробнее про Джарвиса:

Nickelback, несмотря на свою популярность, имеет репутацию группы, над которой принято смеяться. При этом за годы шуток группа не научилась отшучиваться, и все воспринимает всерьез.
Аврил Лавин в 2012–2015 годах была замужем за солистом Nickelback Чедом Крюгером.

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