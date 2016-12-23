Аврил Лавин попросила Марка Цукерберга не оскорблять Nickelback

Певица Аврил Лавин заступилась за группу Nickelback и попросила главу Facebook Марка Цукерберга не оскорблять музыкантов. Она выступила после того, как Цукерберг показал свой домашний искусственный интеллект, который запрограммирован никогда не играть Nickelback.

Аврил Лавин написала в твиттере, что шутка про эту канадскую группу уже устарела. «Когда твой голос весит столько, возможно, тебе стоит внимательнее относиться к продвижению травли, учитывая, что происходит в мире», — написала она.

20 декабря Марк Цукерберг рассказал, что, как и обещал, создал свой домашний искусственный интеллект. Джарвис умеет включать и выключать свет, ставить музыку (но только не Nickelback), включать тостер, встречать гостей и так далее.