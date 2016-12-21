Джарвис, пришли футболку Что умеет «умный дом» Марка Цукерберга

В начале 2016 года основатель Facebook Марк Цукерберг заявил , что планирует за год разработать простой искусственный интеллект, который бы помогал ему управлять домом — как Джарвис в «Железном человеке». И он сдержал обещание: спустя почти 12 месяцев Цукерберг показал миру своего виртуального ассистента. «Медуза» рассказывает, чему научился Джарвис за это время.

Марк Цукерберг ставит перед собой амбициозные задачи на каждый год. Он уже выучил таким образом мандарин — родной язык родственников его жены Присциллы Чан, а также прочитывал по книге каждые две недели в течение года.

На 2016-й он поставил две задачи: создать искусственный интеллект для дома и пробежать 365 миль (587 километров). Спустя год Цукерберг признается, что вторая цель отняла у него больше времени, чем первая. Он суммарно потратил на создание Джарвиса около 100-150 часов, и за это время смог научить его многому.

Сначала посмотрите видео с краткой демонстрацией возможностей ассистента.

After a year of coding, here's Jarvis. Опубликовано Mark Zuckerberg 20 декабря 2016 г.

Включать и выключать свет

Управление освещением и отоплением — базовые умения, которые есть практически в любом «умном доме». Обычно для этого используются готовые решения, такие как лампочки Philips Hue и термостаты Nest.

В случае с домом Цукерберга Джарвис управляет освещением, отоплением и дверьми через систему от компании Crestron. С ее помощью можно не просто включать и выключать свет или батареи, но и регулировать яркость и температуру.

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Ставить музыку

По дому Цукерберга расставлены колонки Sonos, которые умеют проигрывать музыку из стримингового сервиса Spotify. Получив команду, Джарвис находит в коллекции подходящие песни и включает их.

Искусственный интеллект достаточно развит, чтобы понимать не только команды с четким указанием имени музыканта и названия песни. Джарвис умеет подбирать похожих исполнителей, ставить нужный жанр и выбирать лучшие произведения конкретного музыканта. Ах да, еще он ненавидит Nickelback.

Отличать Марка от Присциллы

Для развитого искусственного интеллекта важно понимать контекст, в котором он получает команды. И Марк, и его супруга Присцилла могут попросить Джарвиса: «Выключи свет в моем кабинете. Включи какую-нибудь музыку». И робот теперь понимает, в чьем именно кабинете нужно выключить освещение и чьи любимые песни включить.

Бесить Присциллу

Чан выпустила свою версию видео о жизни с Джарвисом. Куда менее позитивную, чем у ее мужа.

Priscilla's experience with Jarvis has been a little different... This one is based on mishaps she endured while I built Jarvis. Опубликовано Mark Zuckerberg 20 декабря 2016 г.

Если сам Цукерберг с пониманием относился к ошибкам своего робота, то Чан, похоже, была не столь терпеливой. Например, чтобы создавать уютную атмосферу при просмотре телевизора (который тоже подключен к «умному дому»), Джарвис выключил свет в зале и прилегающих комнатах. В том числе и в кабинете Присциллы, где она в тот момент работала. Тогда из кабинета послышалось очень громкое «Ма-а-арк!»

Понимать, кто где находится

Знать контекст команд очень важно. Если робот включит музыку в комнате со спящим младенцем, Присцилла будет недовольна. Поэтому искусственный интеллект понимает, из какой комнаты к нему обратились. Например, можно сказать с кухни «сделай свет поярче», и Джарвис догадается, что яркость нужно отрегулировать именно на кухне.

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Нянчить ребенка

Джарвис уже умеет играть с годовалой дочерью Цукерберга Макс: если спросить у робота, кого нужно пощекотать, он называет имя случайного члена семьи (или собаки), и все дружно начинают его щекотать.

Но это не единственное применение искусственного интеллекта. Он также через камеру следит за тем, что делает Макс, и преподает ей мандарин.

«Так как ты можешь говорить с ним, а он может отвечать, он ощущается как… Не скажу, что членом семьи, это уже чересчур, но он ощущается более человечным, так что Макс любит его», — рассказал Цукерберг.

Встречать гостей

Цукерберг установил у входной двери несколько камер, чтобы Джарвис мог хорошо видеть пришедших людей. Искусственный интеллект анализирует лица с камер, находит их в базе знакомых хозяина и выясняет, ждет ли он гостей. Если все сходится, двери открываются сами, а Цукерберг получает уведомление с фотографией.

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Включать тостер

Еще до того, как начать работать над искусственным интеллектом, Цукерберг должен был разобраться, как подключить разные устройства к единой системе. Где-то ему пришлось заниматься реверс-инжинирингом, помимо желания производителей выясняя, как передавать и получать от устройств те или иные команды.

В некоторых случаях Цукерберга выручали умные розетки, которые просто включают или выключают воткнутое в них устройство по команде. Но с тостером возникли неожиданные трудности.

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Основатель Facebook хотел, чтобы в нужный момент тостер включался и поджаривал хлеб, который в него вложили заранее. Но ни один современный тостер из соображений безопасности не дает возможности «зарядить» его хлебом до включения в розетку. Поэтому Цукербергу пришлось купить тостер из 1950-х.

А вот «умный холодильник» ему поставить не удалось — служба безопасности Facebook сертифицирует все устройства, подключаемые к домашней сети Цукерберга; холодильник такую проверку не прошел.

Стрелять футболками

Пожалуй, до такого мог догадаться только Цукерберг: он подключил Джарвиса к пушке, которая выстреливает в него свежей серой футболкой. Разработчик отмечает, что ему пришлось внести изменения в конструкцию пушки, чтобы она стала частью «умного дома». Так же пришлось поступить и с роботом, насыпающим корм собаке.

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Говорить голосом Моргана Фримана

У актера Моргана Фримана — самый приятный голос на планете. И Джарвис говорит именно им.

По крайней мере, мы слышим голос Фримана на видео, опубликованном Цукербергом. Журналист Fast Company, который побывал дома у основателя Facebook в декабре, рассказывает, что актер еще не записал свои фразы для Джарвиса, и сейчас робот «говорит» синтезированным женским голосом, примерно как у Siri.

На демонстрационном видео Джарвис еще иногда кричит строгим голосом Арнольда Шварценеггера. Актер сам предложил разыграть эти сценки, когда узнал, что Цукерберг работает над искусственным интеллектом для дома.





After seeing Jarvis from my perspective and Priscilla's, we thought it would be funny to do one from the AI's perspective too. Morgan Freeman is absolutely brilliant. Опубликовано Mark Zuckerberg 21 декабря 2016 г.

Получать команды через Facebook

Цукерберг создал бота для Facebook Messenger, чтобы общаться с Джарвисом. Он отмечает, что это было проще, чем создавать отдельное приложение. Бот принимает текстовые команды и голосовые сообщения (которые затем расшифровывает и передает Джарвису). Основатель Facebook отмечает, что ему гораздо комфортнее общаться со своим умным домом именно в мессенджере, а не голосом.

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Слушать

Основатель Facebook также написал приложение для айфона, которое позволяет общаться с Джарвисом голосом. Правда, качество распознавания пока далеко от идеала: в репортаже Fast Company рассказывается, как Цукербергу пришлось четыре раза повторить команду «выключи свет», прежде чем свет действительно погас.

«Ух ты, так плохо он еще не работал», — заметил тогда создатель Джарвиса. На просьбу включить музыку робот отреагировал сразу, а чтобы поднять громкость и остановить воспроизведение, пришлось просить его по два раза.

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Цукерберг считает свое приложение более удобным, чем стационарные «умные колонки» Amazon Echo и Google Home: последние всегда стоят дома, тогда как через телефон можно командовать и находясь вне помещения. «Я также могу разложить телефоны с установленным приложением по всему дому и общаться с Джарвисом из любой комнаты», — добавил он.

* * *

Марк Цукерберг не собирается останавливаться: он планирует обучать Джарвиса новым действиям и уже попросил своих читателей присылать свои идеи. В открытый доступ свои разработки он пока выкладывать не собирается — код слишком сильно завязан на его конкретном доме и установленных в нем системах.