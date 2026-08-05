Путин произвел масштабные перестановки в военном командовании. Главой Войск беспилотных систем (оказывается, все еще не созданных) станет генерал Денис Лямин Максимально коротко о новых назначениях
Владимир Путин 5 августа на встрече с руководством Минобороны РФ объявил о сразу нескольких крупных перестановках в военном командовании. «У нас продолжается совершенствование структуры министерства обороны в связи с потребностями и опытом специальной военной операции», — объяснил эти перестановки президент. Вот кто получил новые должности.
Войска беспилотных систем
Новый руководитель: генерал-полковник Денис Лямин. До последнего времени занимал должность начальника штаба в группировке «Центр». Лямин известен тем, что в 2023 году возглавил 58-ю армию, когда ее предыдущий руководитель Иван Попов был уволен после обращения к бойцам с критикой руководства Минобороны. Попов позже получил пять лет колонии по обвинению в мошенничестве.
Войска беспилотных систем — новый род войск, о завершении создания которого Минобороны РФ отчитывалось в декабре 2025 года. Тем не менее на совещании Путин признал: этого все еще не произошло, одной из задач первого руководителя будет «довести до завершения формирование этого нового рода войск».
В декабре 2025 года источники СМИ сообщали, что руководить Войсками беспилотных систем будет Юрий Ваганов — бизнесмен из Подмосковья, известный как «Юра Унитаз». Провоенные блогеры резко критиковали его кандидатуру. Был ли в итоге Ваганов официально назначен, неясно — соответствующий указ, если и был, не публиковался.
Объединенная служба тыла
Новый руководитель: генерал-полковник Валерий Солодчук. До последнего времени возглавлял группировку «Центр». Солодчука обвиняли в причастности к убийствам мирных жителей в Буче в Киевской области в 2022 году.
Путин заявил, что отныне все службы тыла Минобороны будут «сосредоточены в одних руках» — по аналогии со службами материально-технического обеспечения, которые с ноября 2025 года объединены под руководством генерал-полковника Александра Санчика. У самого Санчика тоже изменился круг задач — теперь он будет отвечать за вопросы организации заказов вооружения, военной и специальной техники и технического обеспечения войск.
Группировка «Центр»
Новый руководитель: генерал-полковник Андрей Иванаев. До последнего времени руководил группировкой «Восток».
Группировка «Восток»
Новый руководитель: генерал-майор Петр Болгарев (официально — в статусе исполняющего обязанности). До последнего времени был начальником штаба группировки «Восток».