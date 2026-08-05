Владимир Ткачук на встрече с Владимиром Путиным «Повернутые на войне»

В Свердловской области в поселке Большой Исток (это примерно в 25 километрах от Екатеринбурга) вечером 4 августа было совершено покушение на Владимира Ткачука — гендиректора «Уралдронзавода», производящего FPV-дроны «Упырь», и создателя Z-канала «Повернутые на войне» (больше 660 тысяч подписчиков). По данным «Коммерсанта», бизнесмен получил ранения при взрыве автомобиля «Мерседес» и находится в крайне тяжелом состоянии. Его водитель погиб.

Информацию о покушении подтвердили администраторы телеграм-канала Ткачука. «Сейчас он находится в реанимации в стабильном состоянии. Канал продолжает свою работу», — говорится в сообщении. «Коммерсант» пишет, что под автомобилем Ткачука сработало взрывное устройство. Судя по опубликованным фотографиям, автомобиль полностью сгорел. Источник ТАСС утверждает, что состояние Ткачука оценивается как стабильное, угрозы его жизни нет.

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки. По предварительной версии следствия, за покушением стоят «агенты украинских спецслужб», поэтому вскоре в дело может быть добавлена статья о теракте, пишет «Коммерсант».

Владимиру Ткачуку 35 лет. Как напоминает «Медиазона», до начала полномасштабной войны он работал в уральской аптечной сети «Эпиона». Телеграм-канал «Можем объяснить» утверждает, что в 2009 году Ткачук проходил подозреваемым по уголовному делу об изготовлении порнографии. Подробности дела и его итог неизвестны.

В 2015-2016 годах Ткачук регулярно посещал зону боевых действий в Донбассе. Еще до телеграм-канала «Повернутые на войне» он создал в 2017 году паблик во «ВКонтакте» с аналогичным названием.

Осенью 2022 года Ткачук начал собирать деньги на производство оружия. Так, на собранные средства он организовал команду по дрон-рейсингу (гонке дронов) и построил цех по сборке беспилотников «Упырь». В начале войны он скрывал свою личность, но в 2023 году его настоящее имя установили «Важные истории». Позже Ткачук основал завод по производству FPV-дронов «Упырь». По итогам 2025 года его выручка составила около шести миллиардов рублей. Эти беспилотники поставляют в войска Центрального военного округа, они активно применяются на фронте.

В сентябре 2024 года Ткачук встречался с президентом Владимиром Путиным в Специальном технологическом центре Санкт-Петербурга, обратило внимание «Агентство». «Удивило, что президенту интересна всегда личная история. Он подошел и спросил: „Как ты вообще до жизни такой дошел?“ Поинтересовался, как мы начинали, что у нас было, какая концепция. И уже потом, в конце, спрашивал про технические характеристики. Интересовался системой безопасности, как у нас предохранители реализованы, система воздушного подрыва», — рассказывал Ткачук о той встрече с Путиным.

С 2024 году «Уралдронзавод» находится под санкциями США и Евросоюза.

Это уже второе покушение на создателей дронов, используемых на фронте, за неделю. 29 июля в Туле в подъезде дома на улице Михеева неизвестный пытался застрелить главного конструктора и разработчика FPV-дронов «Овод» Андрея Черезова. Он получил ранение. 1 августа в пресс-службе в компании-производителя беспилотников заявили, что его состояние оценивается как стабильное. Близкие к силовикам телеграм-каналы Mash и «112» сообщали, что нападение произошло ночью, когда Черезов возвращался домой. Киллер поджидал бизнесмена в подъезде и выстрелил в него три раза на лестничной площадке. Скорую помощь вызвала жена Черезова, которая услышала выстрелы.

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