В Туле, по данным СМИ, совершено покушение на главу компании по разработке дронов

В Туле пытались застрелить бизнесмена в подъезде многоквартирного дома, сообщило региональное управление Следственного комитета.

Покушение произошло 29 июля в доме на улице Михеева. Пострадавший бизнесмен госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. В СК заявили, что причастные к покушению «устанавливаются». Никаких подробностей о пострадавшем бизнесмене в ведомстве не привели.

Близкие к силовикам телеграм-каналы Mash и «112» сообщили, что покушение совершено на Андрея Черезова — руководителя компании «Русская лаборатория воздушного транспорта». Нападение произошло ночью, когда Черезов возвращался домой. Киллер поджидал бизнесмена в подъезде и выстрелил в него три раза на лестничной площадке. Скорую помощь вызвала жена Черезова, которая услышала выстрелы.

Из открытых данных следует, что компания Черезова основана в 2022 году. По данным Mash, недавно компания получила заказы на поставку беспилотных авиационных систем в Воронежский государственный технический университет для проведения научных работ. Связана ли компания каким-либо образом с военной деятельностью, не уточняется.