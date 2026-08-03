Из-за жары в Европе обмелел Дунай. На поверхности реки показались затонувшие немецкие корабли времен Второй мировой Фотографии

Коровы на отмели, возникшей из-за снижения уровня воды в Дунае, недалеко от города Кэлэраши на юго-востоке Румынии. 18 июля 2026 года Ovidiu Micsik / Inquam Photos / Reuters / Scanpix / LETA

Рекордная жара в Европе привела к тому, что уровень воды в Дунае снизился до минимальных показателей за последние 30 лет. Обмеление реки не только привело к снижению судоходства, но и повлияло на работу как минимум двух АЭС — в Венгрии и Румынии. При этом в Болгарии снижение уровня воды позволило ученым обнаружить кости мамонтов. А в Сербии из-под воды показались обломки нескольких немецких военных кораблей времен Второй мировой войны, затонувших в 1944 году. По оценкам экспертов, всего на дне Дуная лежат около 200 различных судов, включая буксиры и баржи. Они затрудняют судоходство на некоторых участках реки, что приводит к задержкам грузоперевозок и ежегодным финансовым потерям для Сербии. В 2024 году Евросоюз запустил проект по очистке Дуная от обломков. Он должен завершиться в 2028 году. «Медуза» показывает, как выглядит обмелевший Дунай.

Лодки в обмелевшей части Дуная в городе Корабия на юге Румынии. 24 июля 2026 года Daniel Mihailescu / AFP / Scanpix / LETA

Мертвая рыба в высохшем русле реки Гузен — одном из притоков Дуная в Австрии. Из-за сильной жары некоторые более мелкие притоки Дуная в стране полностью пересохли. 2 августа 2026 года Christian Bruna / Getty Images

Вид на Дунай в Будапеште 28 июля 2026 года. Из-за сильной жары и недостатка осадков уровень воды в реке упал до рекордно низкого показателя в 31 сантиметр. Предыдущий рекорд был зафиксирован 25 октября 2018-го. Тогда уровень воды в Будапеште опускался до 33 сантиметров David Balogh / Xinhua / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Люди купаются возле затонувшего немецкого военного корабля времен Второй мировой войны в Прахово, Сербия. Обломки таких кораблей показались из воды из-за снижения уровня воды в Дунае. 30 июля 2026 года Djordje Kojadinovic / Reuters / Scanpix / LETA

Затонувшие в Дунае немецкие корабли в районе Прахово, Сербия. 30 июля 2026 года

Лодка на мелководье Дуная, неподалеку от Нови-Сада, Сербия. 27 июля 2026 года Nenad Mihajlovic / AFP / Scanpix / LETA

Строящийся мост через Дунай, недалеко от Нови-Сада, Сербия. 27 июля 2026 года Nenad Mihajlovic / AFP / Scanpix / LETA

Останки мамонта, которые удалось обнаружить ученым из болгарского Исторического музея Русе благодаря снижению уровня воды в Дунае. 30 июля 2026 года

Остров, возникший на Дунае в районе одной из деревень в Венгрии. 1 августа 2026 года Marton Monus / Reuters / Scanpix / LETA

Люди купаются в Дунае недалеко от Батины, Хорватия. 2 августа 2026 года Antonio Bronic / Reuters / Scanpix / LETA

Контролируемый подрыв подводных скал для улучшения притока воды к Чернаводской АЭС в Румынии. 3 августа 2026 года Andreea Alexandru / AP / Scanpix / LETA

Атомная электростанция «Пакш» в Венгрии. Из-за снижения уровня воды в Дунае в ночь на 2 августа был остановлен предпоследний работающий энергоблок АЭС. Сообщалось, что 3 августа электростанция впервые за 44 года будет полностью остановлена. Balint Szentgallay / NurPhoto / Getty Images

Подробнее о жаре в Европе

Во многих странах Европы — предупреждения о сильной жаре 23 июня стало самым жарким за всю историю наблюдений во Франции. Из-за экстремальных температур погибли десятки человек, тысячи домов остались без электричества

Подробнее о жаре в Европе

Во многих странах Европы — предупреждения о сильной жаре 23 июня стало самым жарким за всю историю наблюдений во Франции. Из-за экстремальных температур погибли десятки человек, тысячи домов остались без электричества

«Медуза»