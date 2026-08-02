В Венгрии из-за обмеления Дуная остановили предпоследний энергоблок АЭС «Пакш». Станция может полностью прекратить работу

Предпоследний работающий энергоблок АЭС «Пакш» в Венгрии в ночь на 2 августа был остановлен в связи со снижением уровня воды в Дунае.

О грядущей остановке объявил 1 августа в своем фейсбуке премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. «После этого [отключения энергоблока] электростанция будет вырабатывать лишь 240 мегаватт электроэнергии, а завтра впервые за 44 года будет полностью остановлена», — написал он.

Вместе с этим в пресс-службе АЭС 1 августа уточнили, что в 01:30 ночи 2 августа произойдет остановка последнего работающего турбогенератора 4-го энергоблока. После этого в работе останется 2-й энергоблок, который будет функционировать на 50% мощности. Он будет остановлен «в случае дальнейшего снижения уровня воды» — и только тогда производство электроэнергии на станции полностью прекратится.

Дирекция АЭС «Пакш» обратилась к населению с просьбой «в ближайшее время стремиться к сокращению потребления электроэнергии, особенно в период вечернего пикового спроса с 17:00 до 22:00».

30 июля дирекция АЭС «Пакш» предупреждала, что полная остановка станции может стать неизбежной в ближайшие 24–72 часа из-за низкого уровня воды, но точных прогнозов не давала. На тот момент уровень воды в Дунае был на 28 сантиметров ниже предыдущего рекорда 2018 года. «АЭС полностью готова к работе в условиях полной остановки. Даже если экстремально низкий уровень воды сохранится в течение нескольких недель, энергоблоки будут поддерживаться в безопасном состоянии», — заверили на станции.