Мужчина купается в фонтане Жирондистов на площади Кенконс. Бордо, Франция, 22 июня Philippe Lopez / AFP / Scanpix / LETA

Западная Европа переживает новую, уже третью за год, волну изнуряющей жары. В нескольких странах действуют красные предупреждения об экстремальной погоде. Пока больше других от рекордных температур пострадала Франция. По всей стране десятки людей погибли в результате инцидентов, связанных с жарой, тысячи домов в западной Бретани остались без электричества. Синоптики прогнозируют небольшое похолодание только к выходным.

Во Франции наивысший уровень погодной опасности объявлен больше чем в половине регионов страны. 23 июня стал самым жарким днем за всю историю наблюдений. Средняя температура по стране достигла . В некоторых районах дневная температура поднялась значительно выше 40 градусов. Например, на юго-западе страны жара достигала 44 градусов.

Ожидается, что жара сохранится до пятницы, а на выходных спадет. По данным властей, за последние дни 48 человек утонули, еще двое маленьких детей погибли от жары в автомобиле. На западе Бретани экстремальные температуры стали причиной отключения электричества в 68 тысячах домов. В департаменте Мен и Леруа произошел крупный лесной пожар. Эйфелева башня и Лувр закрылись раньше обычного во вторник.

В Великобритании ожидают экстремальную жару до 39 градусов Цельсия 24 и 25 июня в некоторых районах центральной и южной Англии, а также в Уэльсе. Местные железные дороги попросили пассажиров в среду и четверг совершать поездки только в случае крайней необходимости и ограничили скорость поездов из-за жары.

Жара в Европу пришла еще весной

Лето еще не началось, а в Европе уже экстремальная жара Во Франции и Великобритании — температурные рекорды. В Испании и Португалии скоро будет 40 градусов

Жара в Европу пришла еще весной

Лето еще не началось, а в Европе уже экстремальная жара Во Франции и Великобритании — температурные рекорды. В Испании и Португалии скоро будет 40 градусов

В Испании от теплового удара погибли двое пожилых людей. С минувших выходных температура воздуха в стране превышает 40 градусов Цельсия. 24 июня она начала снижаться. В Италии в 16 столицах провинций объявлен красный уровень опасности. В стране ждут усиления жары к началу следующей недели. В Швейцарии местные власти открыли кинотеатры с кондиционерами для бесплатных дневных кинопоказов.

Ожидается, что 24 июня жара придет и в другие страны Европы. Пик температуры в Нидерландах и Бельгии выпадет на пятницу, а в Германии в выходные воздух прогреется до 40 градусов Цельсия. Предупреждения о сильной жаре в конце недели также выпустили власти Польши, Хорватии и Венгрии.

Причиной новой волны жары в Европе называют очередной «тепловой купол». Теплый воздух, пришедший в регион, оказался «заперт» областью высокого давления и продолжает нагреваться. Ученые считают, что изменение климата по всему миру приводит к увеличению частоты и интенсивности таких волн жары. По данным Всемирной метеорологической организации, Европа — самый быстро нагревающийся континент: температура здесь растет в два раза быстрее, чем в среднем по планете.