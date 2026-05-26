Страны Западной Европы переживают аномальную для мая жару. В Великобритании побит температурный рекорд 1922 года. Во Франции зафиксировали самую высокую майскую температуру за всю историю наблюдений. Власти страны связывают с жарой смерть как минимум семи человек. По прогнозам, в ближайшие дни станет еще хуже. В Испании и Португалии ожидают повышения температуры до 40 градусов.

Франция

Температура воздуха в стране повышается с выходных, сообщило метеорологическое агентство Météo-France. Местами, особенно на западе страны, она превышала сезонные нормы на 9–13 градусов Цельсия.

25 мая стал во Франции самым жарким майским днем за всю историю наблюдений. Средняя температура по стране достигла 24,6 градусов. В Ангулеме (департамент Шаранта) максимальная температура доходила до 36 градусов.

26 мая температура продолжала расти. Оранжевый уровень опасности из-за жары был объявлен в восьми западных департаментах, где воздух, как ожидается, прогреется до 33–36 градусов. По прогнозу Météo-France, к четвергу на юге Франции температура может подняться до 39 градусов.

Семь человек погибли при обстоятельствах, прямо или косвенно связанных с жарой, сообщили в правительстве Франции.

Великобритания

Метеорологическое агентство Met Office сообщило, что 25 мая был установлен новый рекорд суточной температуры для весенних месяцев. В Королевских ботанических садах Кью в Лондоне была зафиксирована температура 34,8 градуса.

Предыдущий рекорд — 32,8 градуса — был установлен в 1922 году. Как отметили в Met Office, это «исключительная жара для Великобритании даже в середине лета, не говоря уже о мае». Агентство прогнозирует, что к концу недели температура понизится до 20 градусов.

Ирландия

Две метеостанции 25 мая зарегистрировали в стране рекордные 28,8 градуса. Ранее самым жарким днем мая считалось 31 мая 1997 года, когда зафиксировали 28,4 градусов.

Германия

23 мая температура превысила 30 градусов. В некоторых районах страны до среды ожидается еще более жаркая погода, отмечает Deutsche Welle.

Испания

Государственное метеоагентство Aemet предупредило о «необычайно высоких температурах для этого времени года» в течение недели. Ожидается, что пик жары придется на период со среды по пятницу, когда температура достигнет 36–38 градусов, а местами и 40 градусов.

Португалия

В середине недели в некоторых районах страны прогнозируют близкую к 40-градусной жару.

Италия

Температура воздуха несколько дней превышает майскую норму. К выходным синоптики обещают в Милане и Риме 31-32 градуса, а во Флоренции и Болонье — до 33 градусов.

Административная область Лацио, куда входит Рим, уже ввела ограничения на работу в дневные часы в условиях «длительного пребывания на солнце». Эти меры распространяются, например, на сельское хозяйство, строительные площадки и сектор логистики, они будут действовать до 15 сентября. Как отмечает France 24, похожие правила вводили и в прошлом году, но тогда они начали действовать только с 30 мая.

В проекте Severe Weather Europe, который анализирует экстремальные погодные явления, предупреждают, что в последнюю неделю мая 2026-го температура в Западной Европе будет примерно на 12–16 градусов выше нормы.

Аномальную жару связывают с «тепловым куполом», который накрыл Западную Европу. Теплый воздух, пришедший из Северной Африки, оказался «заперт» областью высокого давления над регионом. Она, как крышка на кастрюле, не дает теплому воздуху быстро рассеяться или смениться более прохладным. При этом воздух опускается, сжимается и дополнительно нагревается, из-за чего поверхность земли прогревается еще сильнее, а жара держится несколько дней подряд.

На фоне изменений климата ожидается, что такие периоды будут наблюдаться все чаще, отмечает метеорологическое агентство Météo-France. Жара будет начинаться раньше и становиться все более интенсивной. По данным агентства, до 1989 года во Франции в среднем фиксировали одну волну жары раз в пять лет. С 2000-го как минимум одна волна жары происходит каждое лето.