Минюст РФ запустил на своем сайте цифровую выставку. Она открывалась бессмысленной цитатой Путина с пятью ошибками Многое уже исправили, но «Гитлер-освободитель» в разделе с фильмами все еще удивляет

На сайте Минюста РФ появился раздел, посвященный выставке «Защита суверенитета Российского государства. История и современность». Проект состоит из нескольких частей: красиво оформленного реестра «иноагентов», разделов с историей страны, а также фотографиями и документальными фильмами. Среди последних неожиданно обнаружился пропагандистский фильм про Гитлера — без какого-либо контекста. После запуска проекта многие обратили внимание, что текст на сайте как будто написан нейросетью, со множеством ошибок и бессмысленных фраз. «Медуза» изучила этот сайт за вас и рассказывает, что еще можно там найти.

Подобные выставки ведомство проводит с прошлого лета в разных регионах страны. Заявленная цель таких мероприятий — «продемонстрировать усилия иностранных держав по вмешательству во внутренние вопросы» России. Теперь с экспозицией можно ознакомиться и в цифровом формате.

Основная часть выставки состоит из восьми разделов. В первых семи рассказывается история России от Смутного времени, то есть с конца XVI века, до наших дней. Последний, восьмой раздел посвящен людям и организациям, которых Минюст добавил в реестр «иностранных агентов».

Для каждого из них ведомство сделало отдельную карточку с описанием их «вредной» деятельности. Большинство из них сопроводили фотографией или логотипом организации. Своя карточка есть и у «Медузы», но без логотипа.

Некоторые люди, которых Минюст называет «иноагентами», обратили внимание, насколько качественно оформлен этот раздел. Хотя и недовольные тоже нашлись. Например, юрист Марк Фейгин негодует из-за цитат, которыми сопроводили описание его деятельности.

Не обошлось и без ошибок. Например, карточку бывшей журналистки издания «Север.Реалии» Екатерины Клепиковской сопроводили фотографией ее однофамилицы. На это она сама указала в фейсбуке. На самом деле на фото — Анна Клепиковская, обладательница премии Woman Mercury Awards российского Forbes (ее не объявляли «иноагентом»). Источник фотографии тоже указан неверно.

Ошибок — грамматических, стилистических, фактических — хватало и в других разделах. Некоторые фразы вообще были бессмысленными, как будто их писала нейросеть, которая очень часто галлюцинировала.

Например, первый же раздел открывался цитатой Путина, смысл которой невозможно уловить. В ней пять ошибок, из-за которых текст становился совершенно нечитаемым. Остальное описание проекта тоже сложно понять.

Скриншот из телеграм-канала Ateo Breaking Минюст РФ

Нейросеть, если это действительно она генерировала текст, галлюцинировала и при составлении подписей к фотографиям, которыми оформлены исторические разделы.

Например, карта «деколонизации и реконструкции России» была якобы взята из телеграм-канала «Форум свободных Государственной Почты России», из чего можно было сделать вывод, что госкомпания стремится к развалу страны. На самом деле имелся в виду телеграм-канал «Форум Свободных Государств ПостРоссии».

Скриншот из телеграм-канала Ateo Breaking Минюст РФ

Сейчас почти все стилистические и грамматические ошибки в текстах исправлены. Однако осталось множество фактических, отмечает «Агентство». Например, в первом же историческом разделе о Смутном времени написано, что польский король Сигизмунд III объявил войну России в 1610 году. На самом деле это произошло в сентябре 1609-го.

Другие исторические события тоже трактуются весьма вольно. Например, степень влияния британского дипломата Чарльза Хэнбери Уильямса на будущую императрицу Екатерину II, которая к тому моменту еще не взошла на престол. Из текста на сайте Минюста можно сделать вывод, что Екатерина II, якобы получавшая деньги из Великобритании, едва ли не сама была «иноагентом».

Еще больший интерес представляет раздел с документальными (а на самом деле пропагандистскими) фильмами, где среди прочих можно найти почти четырехминутный ролик на русском языке под названием «Гитлер-освободитель». В нем Адольф Гитлер называется «подлинным освободителем человечества» и в особенности «освободителем народа русского».

Этот фильм был создан нацистской пропагандой для жителей оккупированных советских территорий. Вероятно, Минюст хотел продемонстрировать его как пример возможного влияния на жителей страны. Проблема в том, что ролик не сопровождается никакими пояснениями. Без контекста фильм воспринимается буквально — как будто ведомство действительно восхваляет Гитлера.

Фильм «Мы едем в Германию», снятый нацистами на базе студии «Украинфильм» в период немецкой оккупации, тоже смотрится на сайте довольно странно. В нем рассказывается об изгнании большевиков и о том, как прекрасно жить и работать в Германии. В целом он воспринимается как видео из альтернативной реальности.

Особенно странно, что все эти фильмы соседствуют с современным роликом российского пропагандистского канала RT, снятым для исторического подраздела «Санкционный шторм». Но в этом Минюст пока никакой ошибки не видит и не утруждает себя тем, чтобы добавить хоть какое-то описание.

Как в России меняют собственную историю

В России снова переписали учебник истории. На этот раз в него добавили «положительную роль» Трампа в мирном урегулировании и Анкоридж

Как в России меняют собственную историю

В России снова переписали учебник истории. На этот раз в него добавили «положительную роль» Трампа в мирном урегулировании и Анкоридж

«Медуза»