На сайте Минюста РФ появилась выставка о тех, кто пытался «нарушить суверенитет» России. Туда включили людей и организации из реестра «иноагентов»

На сайте министерства юстиции РФ появился раздел с выставкой «Защита суверенитета Российского государства. История и современность», в котором рассказывается о попытках «нарушения суверенитета» России.

Как отмечает «7×7», на сайте представлены семь временных разделов — от Смутного времени до нынешних дней. Последний раздел состоит из людей и организаций, которых Минюст вносил в реестр «иностранных агентов». У журналистов, активистов, музыкантов и правозащитников появились собственные карточки с фотографиями и описанием их «вредной» деятельности.

В описании проекта говорится, что на протяжении столетий Россия «была активной участницей геополитической борьбы и непрерывно сталкивалась с попытками нарушения своего суверенитета».

«Эти усилия нередко маскировались под бескорыстную помощь, однако всякий раз преследовали одни и те же цели — завладеть территорией или ресурсами, привести к власти послушного правителя или спровоцировать внутренние конфликты, которые бы способствовали ухудшению положения России на международной арене», — пишут авторы выставки.

Летом 2025 года в Москве на Гоголевском бульваре открылась выставка с аналогичным названием. В ее подготовке участвовали Минюст и Российское военно-историческое общество.

Выставка охватывала период от Смутного времени и до современности, один из стендов был посвящен «иностранным агентам».