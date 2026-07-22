«Новому главкому ВСУ будет очень трудно. Но уже никогда не будет стыдно» Что в Украине, России и на Западе говорят о замене Сырского на Драпатого

Михаил Драпатый (слева), Александр Сырский Офис президента Украины / AFP / Scanpix / LETA

В Украине вечером 21 июля сменился главнокомандующий вооруженными силами — вместо Александра Сырского этот пост занял Михаил Драпатый. Его назначению предшествовал конфликт между Сырским и министром обороны Украины Михаилом Федоровым, который привел к увольнению Федорова, продолжился уличными акциями в его поддержку и завершился отставкой Сырского. Драпатого описывают как командира нового поколения, который (в отличие от Сырского) поддерживает инициативу снизу и бережет солдат. Что еще говорят о новом и уходящем главкомах ВСУ, читайте в нашей подборке реакций.

Украина

президент Украины

Факт, что Александр Сырский обеспечил результаты Украины в защите Киева, в Харьковской наступательной операции, в Курской операции. Значительный путь пройден, защита Украины продолжается, и нужно достойное отношение к каждому воину. Я благодарен Александру Сырскому и каждому нашему воину за сильные фронтовые позиции Украины.

экс-министр обороны Украины

Поздравляю генерал-майора Драпатого! Это глоток воздуха и новая надежда в борьбе за свободу и справедливость. <…> Теперь высокие ожидания украинцев необходимо оправдать четким видением завершения войны за независимость, сильной командой и решительными действиями, направленными на сохранение жизней наших воинов, роботизацию фронта, нанесение асимметричных ударов и истощение российской экономики.

Позвонил по телефону генералу Александру Сырскому и поблагодарил за защиту Киевщины, Харьковскую операцию и другие исторические сражения. Это уже немаловажная часть истории Украины. Но нужно двигаться еще быстрее и писать новые разделы, исправив все предыдущие ошибки.

посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ

Дело, которому мы посвящаем всю жизнь, наполнено прежде всего моральными принципами и ценностями, формирующими честь. Честь, которая дороже любых должностей и наград. Новому главнокомандующему ВСУ будет очень трудно. Гораздо труднее, чем он себе представляет. Однако Михаилу точно уже никогда не будет стыдно. У человека чести нет кумира, поэтому ему нечего терять. Единственное, что у него есть, — это долг.

глава Киева

Хочу поблагодарить генерала Александра Сырского. Можно высказывать претензии и критику, но, вероятно, делать это в адрес боевого генерала могут только военные — те, кто понимает суть процессов и ситуацию на поле боя. Потому что Сырский исполнял свой долг без телекамер, интервью и публикаций в социальных сетях. Тяжелый долг в тех условиях, в которых ему приходилось работать.

Желаю новому главнокомандующему справиться с вызовами новой огромной ответственности.

волонтер и общественный деятель

Спасибо всем, кто говорил и требовал. Спасибо каждому, кто не боялся. Благодарю президента за мудрое решение. Драпатый — очень достойный главнокомандующий.

военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной бригады

Александр Сырский — не демон во плоти и не монстр. Его именно так учили воевать, и эту науку он знал в совершенстве. Да, он наломал дров и совершил множество ошибок — как любой человек, на котором лежит огромный груз ответственности. Но, как бы то ни было, о нем и его противоречивости напишут в книгах. Это назовут эпохой Сырского.

Надеюсь, Драпатый учтет ошибки предшественника. Верю, что в армии приоритетными станут другие подходы: профессионализм, человекоцентричность, сохранение личного состава и нанесение противнику максимального ущерба, а не удержание клочков земли ценой несоразмерных потерь. Армии крайне необходимы перемены.

военнослужащий и блогер

Я рад, что Сырский уходит, и сожалеть о нем не буду. Слишком много человеческих жизней было положено из-за его стиля командования. Драпатый тоже не пушистый зайчик. Это суровый командир, который знает, как добиваться результатов от личного состава. Но есть одно существенное отличие: Драпатый в первую очередь спрашивает с себя. И, в отличие от предшественника, он не держится за должности.

Напомню, что эти изменения произошли исключительно благодаря украинскому народу, который вышел на протесты и заставил Зеленского изменить свое решение.

Россия

пресс-секретарь президента России

Это не нам комментировать. Не думаю, что это приведет к каким-то изменениям на фронтах. Динамика там хорошо известна — Вооруженные силы РФ продолжают наступательные действия по всей ширине фронта. Все эти пертурбации… Киевский режим потряхивает изнутри, это понятно и видно невооруженным глазом.

Александр Сладков

военкор ВГТРК

Изменится ли рисунок действий ВСУ со сменой главкома? Так как ему измениться, если вместо красок только черная сажа? Чем рисовать? После наших ударов по украинским тылам у ВСУ со снабжением дела пойдут не очень хорошо, сколько по Wildberries в ответ ни бей.

Александр Коц

«военкор» «Комсомольской правды»

Зеленский вновь прогнулся — и отправил на выход главкома ВСУ. Сменил Сырского на Драпатого, украинскую армейскую вертикаль снова трясет прямо в разгар боев, а человек, из-за которого начался , остается в системе.

Юрий Подоляка

Z-блогер

Кстати, Драпатому всего 43 года. И эту войну он начал комбатом! Это для нас плохо. Генерал, который выдвинулся на войне и понимает ее, очень сложный противник.

«Рыбарь»

Z-канал

С одной стороны, 43-летний Драпатый все же выглядит более опасным врагом, нежели Сырский, который не без оснований стал фигурантом многочисленных российских мемов и предметом критики украинских СМИ. Но на пятый год войны основные проблемы ВСУ (и не только их, кстати) лежат не в плоскости личности главкома. Ситуацию с численностью личного состава и его качеством, боекомплектом к ЗРК или наступательным потенциалом одной ротацией генералов не изменить.

«Повернутые на войне»

Z-канал

Сырского скинули, опасный враг с хорошим военным образованием, кто бы что ни говорил.

Запад

старший научный сотрудник в американском Foreign Policy Research Institute

Драпатый — отличный выбор. На посту командующего Сухопутными войсками он начал проводить реформы, направленные на изменение армейской культуры, в том числе на то, чтобы офицеры принимали на себя ответственность. Он критикует советский стиль мышления и микроменеджмент и признает проблему лжи внутри армии. Однако важно понимать, что мобилизация остается самой насущной проблемой, и простого решения для нее нет.

старший научный сотрудник австралийского Lowy Institute

Драпатый приобрел репутацию современного командира, ориентированного на военнослужащих. Он прислушивается к подчиненным, поддерживает инновации — в том числе первоначальное создание украинской «Линии дронов» — и принимает на себя ответственность, когда что-то идет не так. В 2025 году он подал в отставку с поста командующего Сухопутными войсками после того, как в результате российских ударов на полигоне погибли военнослужащие. Для любой армии это редкий пример принятия ответственности.

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