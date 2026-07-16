«Я несколько ночей не сплю уже, чтобы к утру было топливо» От топливного кризиса пострадали организаторы водных прогулок в Петербурге. Вот что они говорят

Эрик Романенко / ТАСС / Profimedia

Организаторы водных прогулок по рекам и каналам Петербурга пожаловались на последствия топливного кризиса. Они рассказали «Фонтанке», что на фоне дефицита бензина вынуждены стоять в очередях на заправках и объезжать АЗС с канистрами или ограничивать время работы и терять заработок.

Издание отмечает, что в Петербурге и до кризиса были проблемы с заправкой маломерных судов. В городе всего лишь две водные АЗС (обе «Лукойл»): новые заправки не строят из-за экологических ограничений. Поэтому в сезон на этих станциях скапливались очереди из судов. Те, кто не хотел стоять, заправлялись бензином из канистр или пользовались услугами бензовозов.

Летом 2026 года ситуация ухудшилась. Водные АЗС «Лукойла» ввели ограничения на продажу бензина — 60 литров в одни руки. Дизель продают без лимитов, но не все маломерные суда могут им заправляться.

По словам владельцев катеров и яхт, 60 литров — это очень мало для судов, где объем бака варьируется от 150 литров до двух тысяч литров. Кроме того, время заправки таких судов занимает 10–30 минут, из-за чего на водных АЗС скапливаются многочасовые очереди. Однако при таких лимитах, по словам владельцев судов, стоять за топливом нет экономического смысла.

«Приходится канистрами на [автомобильных] заправках цыганить по 30 литров. Я несколько ночей не сплю уже, чтобы к утру было топливо, чтобы не встали лодки», — рассказал владелец нескольких катеров и яхт Александр Мамонтов. При этом не на всех заправках города можно купить бензин в канистру.

В свою очередь, специальные автомобили, которые предлагают услуги мобильной заправки, из-за ограничений подняли цены. «Там 95-й до 140 рублей за литр зашкаливает. 92-й — 120–110 рублей за литр», — отметил предприниматель.

Крупные теплоходы, работающие на дизеле, тоже столкнулись с ограничениями, но «не такими критичными», пишет «Фонтанка». В рамках борьбы со спекулянтами им запретили заливать дизель в канистры и ввели квоты по заправке на одну топливную карту. Из-за этого судам приходится чаще ходить на заправку.

Пока ни владельцы катеров и яхт, ни владельцы теплоходов, несмотря на сложности, не собираются поднимать цены на услуги.

«Стоит вопрос о том, что нужно поднимать цены на прогулки, потому что растут все расходники, но на данный момент наши соотечественники в такой ситуации, что просто никто не готов мириться с поднятием цен», — объяснила Виталия Поцелуйко, совладелица компании «Дольче Вита» и представительница Ассоциации владельцев маломерных судов.