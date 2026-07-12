Впервые в истории: все четыре главных фаворита одновременно выходят в полуфинал. Новые споры о судействе: отменять ли гол из-за камеры-паука? Что там на ЧМ? Суперкоротко

Эрлинг Холанд поздравляет Джуда Беллингема с забитым голом Roberto Schmidt / AFP / Scanpix / LETA

Кто как с кем сыграл. Норвегия — Англия 1:2 в дополнительное время, Беллингем сделал дубль (во втором матче подряд!), Холанд не забил (и прервал свою двухлетнюю голевую серию в турнирных матчах за сборную). Аргентина — Швейцария 3:1: для победы в матче, где аргентинцы были очевидными фаворитами, им опять потребовался овертайм. Месси не забил впервые на этом чемпионате, зато отдал голевой пас.

Отдельно взятый фан-факт. В полуфиналах ЧМ мы в буквальном смысле увидим борьбу лучших против лучших: впервые в истории до этого этапа дошли четыре команды, которые занимают первые четыре места в сборных ФИФА: Франция в нем первая, Аргентина — вторая, Испания — третья, Англия — четвертая. Эти же четыре команды (немного в другом порядке) еще до начала турнира считались главными претендентами на победу у букмекеров и на биржах ставок.

О чем говорят. Мы очень хотели рассказать здесь историю о норвежском болельщике, который принципиально не принимает участие в любимой всеми гребле, потому что это «исторически неточно», но увы — придется опять о судейском скандале. В нем снова замешана техника: но не VAR, а камера-паук, висящая над полем. В матче Англия — Норвегия мяч, высоко выбитый вратарем, попал в трос этой камеры. Формально судья должен был назначить спорный мяч, но он этого не увидел и не свистнул — а сразу после этого Беллингем забил.

Покадровые анализы повторов явно показывают: мяч из-за удара изменил траекторию и попал к игроку сборной Англии, который потом начал голевую атаку. ФИФА (кто-то еще верит ей на слово?) заверяет: датчики вообще не зафиксировали, что мяч коснулся троса. Есть и третья точка зрения: VAR и арбитры не должны буквоедски пересматривать под лупой каждый эпизод, когда мяч до чего-то там очень условно дотронулся. Ага, скажите это хорватам.

Фото дня.

Болельщики сборной Швейцарии наблюдают в Лозанне за матчем с Аргентиной.

EPA/CYRIL ZINGARO Cyril Zingaro / EPA / Scanpix / LETA

Далее в программе. Воскресенье и понедельник — два дня отдыха. Франция и Испания сыграют вечером во вторник, Аргентина и Англия — в среду.

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