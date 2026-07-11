Микель Мерино (номер 6) празднует гол в ворота сборной Бельгии David Ramos / Getty Images

Кто как с кем сыграл. Испания — Бельгия 2:1. Победный гол на 88-й минуте забил полузащитник Микель Мерино, который вышел на замену всего лишь за две минуты до этого. Абсолютно точно так же испанцы одержали победу над Португалией в 1/8 финала четыре дня назад: Мерино вышел на замену на 85-й минуте и уже через шесть минут забил победный гол. В полуфинале испанцы сыграют с французами.

Отдельно взятый фан-факт. Франция и Испания встретятся в ½ финала крупного турнира в третий раз за три года. В 2024 году они играли в полуфинале Евро, в 2025-м — в полуфинале Лиги наций. Оба предыдущих раза выигрывала Испания (2:1 и 5:4 соответственно).

О чем говорят. ФИФА, жадность которой на этом чемпионате обсуждают чаще, чем когда бы то ни было, нашла очередной способ заработать миллионы из воздуха — точнее, на этот раз буквально из земли. На официальном сайте организации появился предзаказ кусков газона со стадиона «Метлайф», где пройдет финал.

Фрагменты поля будут собраны уже после игры и запечатаны в акриловую смолу, на каждом сувенире будет выгравирован счет матча. В комплект будет входить USB-флешка, подтверждающая подлинность. Сувениры продаются по цене от 450 до 3000 долларов ограниченным тиражом в 2026 штук для каждой из четырех комплектаций. Общая выручка ФИФА от их продажи может составить 11,2 миллиона долларов.

Фото дня. Болельщики сборной Испании в Сарагосе перед началом матча с бельгийцами.

Javier Belver / EPA / Scanpix / LETA

Далее в программе. Сегодня — сразу два четвертьфинала. В полночь по Москве Англия против Норвегии, Гарри Кейн (6 голов) против Эрлинга Холанда (7 голов). В четыре утра (к счастью, это последний ночной матч турнира) Аргентина — Швейцария.

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Что было раньше

Франция — в полуфинале (третий раз подряд). Мбаппе опять забивает — и устанавливает бомбардирский рекорд, которого нет даже у Месси Что там на ЧМ? Суперкоротко