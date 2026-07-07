«Мой желудок поедает сам себя». 48-летнему биохакеру Брайану Джонсону диагностировали неизлечимое заболевание Но миллионер намерен победить болезнь. Потому что «в эпоху ИИ» все должно быть излечимо

Kyle Grillot / Bloomberg / Getty Images

Американский миллионер Брайан Джонсон, поставивший цель обратить вспять процесс старения, сообщил, что у него обнаружили неизлечимое заболевание. Об этом 48-летний IT-предприниматель рассказал в своих соцсетях, добавив, что «попытается решить эту проблему».

«У меня аутоиммунное заболевание. Мой желудок поедает сам себя, — написал Джонсон в соцсети икс 30 июня. — Это заболевание встречается у 2-5% людей. Вероятно, их больше, потому что оно протекает бессимптомно».

По словам Джонсона, ему диагностировали аутоиммунный гастрит. Это хроническое заболевание, при котором иммунная система поражает клетки слизистой оболочки желудка, отвечающие за выработку соляной кислоты.

Без лечения аутоиммунный гастрит может привести к атрофии слизистой желудка и дефициту витамина B12, из-за чего у человека впоследствии могут возникнуть проблемы с памятью и когнитивными функциями. Кроме того, заболевание повышает риск возникновения новообразований, в том числе злокачественных.

Аутоиммунный гастрит действительно сложно обнаружить на ранних стадиях. Обычно болезнь сопровождается тяжестью в желудке или болями после приема пищи, общей слабостью, потерей аппетита, а также онемением или покалыванием в конечностях из-за нехватки витамина B12.

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В своем посте Брайан Джонсон отмечает, что аутоиммунный гастрит ему диагностировали в мае. Он точно не знает, сколько уже живет с этим заболеванием. Предприниматель связывает его возникновение с тем, что он долгое время не заботился о своем здоровье. Он упоминает, что в детстве ел много фастфуда и пил сладкую газировку. Позже, когда Джонсон начал строить свой бизнес, он несколько лет страдал от хронической депрессии.

В своем инстаграме Джонсон рассказал, что в 21 год ему диагностировали аутоиммунный гипотиреоз, заболевание щитовидной железы. Он начал профилактическое лечение. Однако, как считает Джонсон, со временем это заболевание привело к аутоиммунному гастриту.

По его словам, теперь он видит, что первые симптомы появились еще 11 лет назад. Однако никто из его врачей не связал их с аутоиммунным заболеванием. Вместе со специалистами он искал очевидные решения и просто пытался поднять уровень железа в организме.

Ролик в инстаграме Брайана Джонсона

На данный момент аутоиммунный гастрит считается неизлечимым. Современная медицина позволяет лишь улучшить качество жизни пациента с этим заболеванием. Для Брайана Джонсона, который хочет победить старение и иметь тело 18-летнего человека, это серьезное препятствие на пути к его цели.

По данным Bloomberg, предприниматель ежегодно тратит два миллиона долларов на свое здоровье. За его состоянием следит команда из более чем 30 докторов и экспертов. Джонсон придерживается строгой диеты, принимает около двух десятков БАДов и лекарств ежедневно и каждый месяц проходит десятки медицинских процедур, оценивая их результаты с помощью регулярных анализов.

В апреле 2023 года он ввел себе плазму своего 17-летнего сына в надежде, что это поможет ему замедлить возрастное снижение функций мозга. Позже Джонсон признал, что эта процедура не оказала ожидаемого эффекта. Хотя добавил, что она может быть полезна для людей более старшего возраста или при определенных заболеваниях.

Несмотря на новый диагноз, Брайан Джонсон заявил, что собирается бороться с заболеванием.

Современная медицина нормализовала слишком многие состояния, которые подрывают наше здоровье, влияют на работоспособность и комфорт. Она ограничилась наблюдением и контролем, в то время как попытки добиться полного излечения предпринимаются крайне редко.

По его мнению, большинство подобных вердиктов были вынесены десятилетия назад и с тех пор почти никак не оспаривались, несмотря на развитие науки и появление новых технологий. Джонсон подчеркнул, что хочет это изменить, и попросил экспертов, которые работают с аутоиммунным гастритом, связаться с его командой.

«В эпоху ИИ, и специально созданных ДНК, белков и клеток ни одно заболевание не должно считаться неизлечимым просто потому, что никто еще не пытался вылечить его с помощью современных методов», — добавил он.

История Брайана Джонсона

Брайан Джонсон — 45-летний IT-миллионер, который одержим идеей вернуть себе тело 18-летнего Ради этого он, например, сделал 33 тысячи снимков своего кишечника

История Брайана Джонсона

Брайан Джонсон — 45-летний IT-миллионер, который одержим идеей вернуть себе тело 18-летнего Ради этого он, например, сделал 33 тысячи снимков своего кишечника

«Медуза»