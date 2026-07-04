Бывшего главу Росавиации Александра Нерадько обвинили в хищениях в Домодедово. Вместе с ним по делу проходят отставной генерал и правая рука Аркадия Ротенберга

Павел Головкин / AP / Scanpix / LETA

Хорошевский суд Москвы 3 июля отправил под стражу бывшего руководителя Росавиации Александра Нерадько, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. По данным российских СМИ, уголовное дело связано с хищением почти 800 миллионов рублей при строительстве третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово, работы над которой идут с 2014 года. Саму недостроенную полосу МВД приобщило к делу как вещественное доказательство. Вместе с Нерадько по делу проходят его бывший заместитель и бизнесмен Константин Махов, работавший в структурах Аркадия Ротенберга, а также десятки человек, связанных со строительством полосы. Рассказываем, что известно о задержанных.

По делу о мошенничестве задержан Александр Нерадько, возглавлявший Росавиацию 14 лет — с 2009-го по 2023-й. В последние годы его работы правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел в отношении сотрудников Росавиации.

Сам Нерадько за год до отставки, в 2022-м, получил замечание от правительства за то, что систематически не исполнял поручения главы Минтранса и кабинета министров. Власти были недовольны в том числе тем, как беспилотники интегрируют в единое воздушное пространство России.

Александр Нерадько Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Нерадько уволили после того, как его раскритиковал премьер-министр Михаил Мишустин. Одной из причин его отставки, как утверждала газета «Известия», могла стать продажа за рубеж 59 гражданских самолетов и вертолетов — часть из них могла попасть в Украину, часть могла доставлять грузы в эту страну.

Задержан Константин Махов — правая рука Аркадия Ротенберга

Также задержан бывший заместитель Нерадько Константин Махов. Он занимал пост замглавы Росавиации в 2008–2017 годах. Махов курировал аэродромный и финансово-экономический блок, а также реконструкцию и модернизацию аэропортов.

Константин Махов АО «РусГазДобыча»

Махов ушел с госслужбы после того, как СМИ сообщили о том, что он сыграл свадьбу в замке во Франции, потратив на это несколько миллионов долларов.

После ухода из Росавиации Махов возглавлял компании, связанные с бизнесменом и другом Путина Аркадием Ротенбергом — «Русгаздобычу», и «Балтийский аграрный комплекс». Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» называет Махова правой рукой Ротенберга, структуры которого владеют аэропортом Домодедово с начала 2026 года.

По делу проходят десятки человек, в том числе генерал и бизнесмены

«Коммерсант» сообщил, что по делу о строительстве полосы в Домодедово проходят десятки человек, которые имели отношение к контракту. В частности, одним из первых по делу о мошенничестве арестовали Сергея Солодовникова — руководителя обанкротившейся компании «Строительное управление 1» (СУ № 1). Именно эта компания занималась строительством полосы, но, по версии следствия, не выполнила часть работ.

Кроме того, по делу проходит бывший начальник группы реализации проектов аэропорта Домодедово Александр Краев. В его обязанности входил надзор за строительством взлетно-посадочной полосы. Краева арестовали в ноябре 2025 года.

В СИЗО находится и еще один фигурант дела — бывший начальник ВВС и ПВО Военно-морского флота России генерал-лейтенант Юрий Антипов. Во время строительства полосы в Домодедово он возглавлял ФГУП «Администрация аэропорта Домодедово».

Как сообщил телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», в начале июля одновременно с Константином Маховым следователи задержали как минимум еще одного человека, связанного с Аркадием Ротенбергом. Это Станислав Мультах, который руководит морским торговым портом «Лавна» и Дирекцией инвестиционных проектов Государственной транспортной лизинговой компании. В то же время обыски прошли у некоторых топ-менеджеров СМП-Банка (этим банком владеет Ротенберг). Неизвестно, связано ли это с хищениями в Домодедово.

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