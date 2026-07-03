Бывшего главу Росавиации Александра Нерадько (он возглавлял ведомство 14 лет) задержали по делу о мошенничестве

Бывший глава Росавиации Александр Нерадько задержан, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Следствие направило в Хорошевский районный суд Москвы ходатайство с требованием отправить Нерадько под стражу. Эту информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе суда.

Подробности уголовного дела неизвестны.

Александр Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 года. Он был уволен указом премьер-министра Михаила Мишустина в сентябре 2023 года.

В последние годы работы Нерадько деятельность Росавиации неоднократно оказывалась в центре внимания правоохранительных органов, напоминает РБК. Так, в 2022 году были возбуждены несколько уголовных дел в отношении сотрудников ведомства. Тогда был арестован начальник отдела высшей квалификационной комиссии Росавиации Максим Павлюк, а в декабре силовики провели обыски в центральном офисе агентства и задержали сотрудника управления цифровой трансформации Александра Матюшкина по делу о получении взятки.

Сам Нерадько в мае 2022 года получил замечание от правительства за «ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей». По словам источника издания, близкого к Минтрансу, выговор якобы был сделан из-за «системного неисполнения главой Росавиации» поручений министра транспорта Виталия Савельева.