Мишустин уволил главу Росавиации Александра Нерадько. Он занимал этот пост с 2009 года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Александра Нерадько от должности главы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Об этом сообщается на сайте российского правительства.

Новым главой Росавиации назначен его заместитель Дмитрий Ярдов, курировавший вопросы аэронавигации и авиационного спасания.

Александр Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 года.

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