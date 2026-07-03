В порт Петербурга завозят тонны бананов из Южной Америки. А вместе с ними кокаин (иногда тоже тоннами) Проект «Система» выяснил, что к этому причастны люди, близкие к окружению Путина

Порт Санкт-Петербурга imageBROKER / Vida Press

Проект опубликовал расследование о том, как в Россию попадают огромные партии кокаина. По данным журналистов, наркотики привозят в страну вместе с бананами из Южной Америки. А контролирует эти поставки неформальный холдинг, связанный с петербургским окружением Владимира Путина. «Медуза» пересказывает главное из расследования.

В сентябре 2025 года ФСБ сообщила об изъятии крупной — больше полутора тонн — партии кокаина в порту Санкт-Петербурга. Стоимость изъятых наркотиков оценивалась более чем в 20 миллиардов рублей. Кокаин привезли в страну на судне «Кул Эмералд» вместе с бананами из Эквадора. Информация об этом попала в СМИ через три недели после операции по изъятию наркотиков. К тому моменту, пишет «Система», судно уже покинуло страну и двигалось в сторону Эквадора.

В начале февраля 2026 года в Эстонии задержали контейнеровоз «Балтик Спирит», который направлялся из Эквадора в Петербург под флагом Багамских островов. Весь экипаж судна, также перевозившего бананы, состоял из граждан России. Причиной задержания стала информация о возможной контрабанде наркотиков. Она не подтвердилась, и контейнеровоз продолжил рейс.

Оба судна входят во флот кипрской компании Cool Carriers. Она специализируется на перевозке скоропортящихся грузов — в основном фруктов, а также замороженного мяса и рыбы. За последние три года суда Cool Carriers как минимум девять раз попадали в поле зрения спецслужб по подозрению в наркотрафике, говорится в расследовании. Основной маршрут — из Южной Америки в Петербург.

По номеру контейнера, в котором на судне «Кул Эмералд» обнаружили кокаин, журналисты выяснили, что его арендатором числилась именно Cool Carriers. В самой компании причастность к этому инциденту (равно как и ко всем остальным) отрицают — и утверждают, что Cool Carriers не владеет и не управляет судами, а лишь выступает коммерческим оператором.

Коробки с грузом кокаина, обнаруженные на «Кул Эмералд» Федеральная таможенная служба России

В публикации с комментариями исполнительного директора Cool Carriers Гленна Селлинга, которая вышла в декабре прошлого года, подчеркивалось, что компания не имеет юрлиц и представительства в РФ. Однако, пишут журналисты «Системы», с 2014 года Cool Carriers принадлежит компании Baltic Reefers, связанной с Россией.

Baltic Reefers была учреждена в Великобритании, хотя в новости ТАСС о покупке Cool Carriers , что это петербургская компания. Одним из ее руководителей, согласно данным британского реестра, числился россиянин Михаил Ганюшин. Он же был совладельцем российской компании «Балтик Шиппинг». В разное время ее называли то агентом Baltic Reefers в Петербурге, то группой компаний, которой принадлежит британское юрлицо.

Сейчас Ганюшин указан гендиректором Cool Carriers. По информации журналистов, как минимум с 2021 года он контролирует эту компанию через кипрский офшор Cool Carriers Ltd. С 2014-го Михаил Ганюшин постоянно проживает на Кипре, уточнили представители компании. В декабре 2024-го украинские СМИ писали, что бизнесмен может быть связан с окружением друга Путина Аркадия Ротенберга и вовлечен в схемы по обходу наложенных на Россию санкций. «Система» подчеркивает, что не смогла подтвердить подлинность этих утверждений.

Второй совладелец «Балтик Шиппинг» — петербургский бизнесмен (и почетный консул ЮАР в Петербурге) Владимир Борисенко. По словам журналистов, ранее в его профиле в соцсети LinkedIn было указано, что он является директором Cool Carriers. Сейчас эта информация удалена. В 2023 году, после начала большой войны России и Украины, Борисенко получил долю Ганюшина в «Балтик Шиппинг» и стал ее единственным владельцем, говорится в расследовании.

Владимир Борисенко Страница почетного консула ЮАР в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В 2022 году «Балтик Шиппинг» тоже оказалась в центре скандала с наркотиками. В ходе рейда на овощебазе в Петербурге полиция обнаружила контейнер с бананами, в котором находилось 50 килограммов кокаина. По информации журналистов, этот контейнер принадлежал «Балтик Шиппинг».

Владимир Борисенко также был одним из учредителей ассоциации собственников недвижимости в клубном поселке HappyJarvi в Ленинградской области вместе с Олегом Рудновым. Последний умер в 2015 году. Издание «Проект» называло Руднова «другом Путина, на которого оформлялись важные для президента активы».

Помимо всего прочего, Ганюшин и Борисенко являются членами правления и совладельцами «МГС-Терминала» в порту Петербурга. Им принадлежит треть компании, хотя формально доля Ганюшина оформлена не его жену. Две трети бананов, которые проходят через «МГС-Терминал», привозит «Балтик Шиппинг».

подкасты Как война повлияла на рынок запрещенных веществ и наркопотребление в России? И почему противостояние РФ с Западом привело к росту наркотрафика? 41 минута

В число совладельцев терминала входил бизнесмен Дмитрий Кожарский, умерший в 2022 году. Он жил в одном доме с Борисом Ротенбергом и бывшим премьер-министром РФ Виктором Зубковым, а также был бизнес-партнером бывшего вице-премьера Ильи Клебанова.

Вместе с последним он управлял одной из крупнейших в стране рыбодобывающих компаний ГК ФОР, которая сотрудничает как с «Балтик Шиппинг», так и с «МГС-Терминалом». Клебанов — давний знакомый Путина. Президент РФ отмечал его работу еще в 1990-х, когда был первым вице-мэром Петербурга.

Наконец, журналисты «Системы» утверждают, что Ганюшин и Борисенко имеют выход на Сергея Фурсенко, бывшего президента футбольного клуба «Зенит» и Российского футбольного союза, а также одного из учредителей кооператива «Озеро». Впрочем, прямой связи здесь нет. У Ганюшина и Борисенко был общий бизнес с Игорем Оноковым, который дружит с Фурсенко.

Читайте также

В посольстве России нашли почти 400 килограммов кокаина. Что отвечают чиновники на неудобные вопросы об этом деле

Читайте также

В посольстве России нашли почти 400 килограммов кокаина. Что отвечают чиновники на неудобные вопросы об этом деле

«Медуза»