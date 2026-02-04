Эстония задержала контейнеровоз с российским экипажем, шедший в Петербург. Его подозревают в контрабанде

Военно-морские силы Эстонии совместно с налогово-таможенным департаментом и полицией задержали во внутренних водах страны контейнеровоз «Балтик Спирит» (Baltic Spirit) под флагом Багамских островов, следовавший в Санкт-Петербург. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

Судно задержали 3 февраля в 17:10 у острова Найссаар, оно следовало из Эквадора. Власти Эстонии подозревают контейнеровоз в связях с контрабандой из Эквадора, а не в нарушении санкций ЕС.

«Речь не шла о судне, принадлежащем теневому флоту Российской Федерации, и это судно также не подпадает под санкции Европейского союза. Для нас суть операции заключалась именно в том, что, скорее всего, имела место контрабанда», — рассказал глава спецназа полиции K-komando Марек Аас.

Контейнеровоз прибыл в воды Эстонии для заправки.

В экипаж судна входят 23 человека, все они — граждане России. По словам Ааса, экипаж проявлял готовность к сотрудничеству и не оказывал сопротивления.

В европейских странах регулярно задерживают танкеры из так называемого теневого флота России. К нему относят суда, с помощью которых перевозят российскую нефть в обход западных санкций.

