ФСБ заявила, что нашла в петербургском порту партию кокаина, которая прибыла в контейнере с бананами на борту судна из Эквадора

ФСБ совместно с Федеральной таможенной службой пресекла попытку контрабанды крупной партии кокаина из Эквадора в Россию морским путем, заявили в спецслужбе.

Партию кокаина общей массой 1750 килограммов (вместе с упаковкой, а отдельно — 1515 килограммов), в которой было 1500 брикетов, обнаружили в ящиках с бананами на судне Cool Emerald в порту Петербурга. Проверку в порту провели после того, как 29 августа поступила некая информация «от зарубежных партнеров», заявили в ФСБ.

Стоимость изъятой партии оценивается более чем в 20 миллиардов рублей. Балтийская таможня возбудила уголовное дело о контрабанде наркотиков в крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 229.1 УК).