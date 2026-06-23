«Все сорвало у всех. На нас идет!» В Свердловской области прошел смерч. Разрушены десятки домов, пострадали 16 человек. Фото и видео очевидцев

В Свердловской области вечером 22 июня прошел смерч. Сначала его заметили в селе Малая Лая. «Все сорвало у всех. На нас идет!» — говорят очевидцы на одном из видео, опубликованном в соцсетях. Затем смерч усилился и дошел до города Кушва, который пострадал больше всего. В Кушве, где живут около 27 тысяч человек, повреждены 99 частных жилых домов, 32 полностью разрушены, сообщило МЧС. Пострадали 16 человек, одного из них доставили в Нижний Тагил с переломом предплечья. Из-за повреждения линий электропередачи без электричества остались несколько тысяч потребителей. Было нарушено водоснабжение.

В Кушве по соображениям безопасности также отключали подачу газа. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации, развернут пункт временного размещения людей. В городских пабликах призывают жителей помочь в расчистке улиц, так как службы ЖКХ сами не справляются.

Метеорологи, как пишут «Ведомости», предупреждают, что подобные природные явления могут повториться и в других регионах, которым они не свойственны. Причина, по мнению ученых, — «увеличение количества экстремальных атмосферных процессов, из-за которых грозы становятся более мощными, а шквалы и ливни — более интенсивными».

«Медуза» публикует фото и видео последствий смерча в Свердловской области.

Фотография очевидца, опубликованная в социальных сетях / 7×7

Фотография очевидца, опубликованная в социальных сетях / 7×7

Фотография очевидца, опубликованная в социальных сетях / 7×7

Фотография очевидца, опубликованная в социальных сетях / Astra

Фотография очевидца, опубликованная в социальных сетях / Astra

Фотография очевидца, опубликованная в социальных сетях / Astra

Фотография очевидца, опубликованная в социальных сетях / 7×7

Фотография очевидца, опубликованная в социальных сетях / 7×7

Фотография очевидца, опубликованная в социальных сетях / Varlamov News

Фотография очевидца, опубликованная в социальных сетях / Astra

Фотография очевидца, опубликованная в социальных сетях / Varlamov News

МЧС России

Фотография очевидца, опубликованная в социальных сетях / Astra