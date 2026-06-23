В Свердловской области в результате урагана и смерча повреждены почти 100 домов, пострадали 16 человек

В Свердловской области вечером 22 июня ураган повредил дома и опоры линий электропередачи. Сильнее всего пострадал город Кушва, там введен режим чрезвычайной ситуации.

По данным МЧС, всего из-за непогоды повреждены 99 частных жилых домов, 32 полностью разрушены, 25 автомобилей и 15 линий электропередачи.

Пострадали 16 человек, одного из пострадавших с переломом предплечья госпитализировали из Кушвы в Нижний Тагил, остальным помощь оказана на месте, сообщает ТАСС. В городе развернут пункт временного размещения на 50 человек.

В Кушве была прервана подача электричество. Критически важные объекты подключили по резервным схемам, полностью восстановить подачу электричества планируется к вечеру 23 июня.