В Москве появился Музей памяти жертв «геноцида советского народа», где всем обещают «прививку от неонацизма» Его открыли на месте бывшего Музея истории ГУЛАГа (ну да, о репрессиях власти вспоминать не хотят)

В Москве 22 июня открылся новый Музей Памяти. Как пишет ТАСС, это первый в России «научный, просветительский и общественный центр» о преступлениях фашистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны.

Музей, посвященный памяти жертв «геноцида советского народа», расположен в здании в 1-м Самотечном переулке. Раньше здесь находился Музей истории ГУЛАГа. Он работал до осени 2024 года.

На церемонии открытия, приуроченной к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, присутствовали чиновники. Для посетителей музей откроют 23 июня.

«Я радуюсь, что у нас появилась такая точка, возможность современным языком с очень здорово продуманными приемами, высоко передовыми с точки зрения современного музейного сообщества, доносить до молодежи — да и вообще до людей самых разных возрастов и подготовки — тяжелейшую информацию», — заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Ее предшественник, действующий помощник президента РФ Владимир Мединский назвал новый музей «местом, которое рассказывает о тех страницах нашей истории, которые мы никогда не афишировали».

Глава управления общественных проектов администрации президента РФ Сергей Новиков, отвечающий за цензуру в российской культуре, отметил, что благодаря современным мультимедийным технологиям молодежь получит в музее «ту самую прививку от неонацизма, поскольку здесь параллели с сегодняшним днем очевидны».

Российские власти все чаще говорят о «геноциде советского народа» во время войны с нацистской Германией. В годы СССР такой концепции в правовом поле не существовало. Но примерно с 2020 года ее активно продвигает глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Российский суд уже признал геноцидом блокаду Ленинграда и массовые убийства граждан СССР в годы ВОВ. В 2025 году в России приняли закон «Об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа», а в 2026-м ввели уголовную ответственность за отрицание и одобрение геноцида советского народа (предполагается наказание до трех и пяти лет лишения свободы соответственно).

Экспозиция нового Музея Памяти включает 18 тематических разделов на общей площади 1,7 тысячи квадратных метров.

Корреспондент ТАСС так описывает тематику выставочных модулей: истоки нацистской идеологии, карательные операции на территории РСФСР, ужасы блокады Ленинграда, преступления против детства, угон мирных жителей на принудительные работы, уничтожение культурных ценностей и материалы Нюрнбергского процесса.

Также в музее есть несколько иммерсивных инсталляций, например, реконструкция вагона для перевозки узников и интерьер комнаты блокадного Ленинграда.

Государственное агентство опубликовало фоторепортаж с выставки.

Георгий Чернышов / ТАСС / Profimedia

Георгий Чернышов / ТАСС / Profimedia

Георгий Чернышов / ТАСС / Profimedia

Георгий Чернышов / ТАСС / Profimedia

Георгий Чернышов / ТАСС / Profimedia

Георгий Чернышов / ТАСС / Profimedia

Георгий Чернышов / ТАСС / Profimedia

Музей истории ГУЛАГа, на месте которого открылся Музей Памяти, приостановил работу в ноябре 2024 года. Он был единственным крупным центром, который хранил память о жертвах сталинских репрессий и не испытывал при этом давления со стороны государства.

Причиной закрытия музея называли «нарушения пожарной безопасности». В начале 2025 года департамент культуры Москвы уволил директора Музея истории ГУЛАГа Романа Романова. Источник «Медузы» рассказывал, что это произошло из-за отказа Романова убрать раздел о периоде репрессий в СССР с выставки «История Москвы». После этого власти «решили интеллигентно ликвидировать Музей истории ГУЛАГа и присоединить к Музею Москвы», говорил наш собеседник.

О создании Музея Памяти на базе Музея истории ГУЛАГа стало известно в феврале 2026 года. Весной из бывшего музея уволились большинство сотрудников, а все музейные предметы из прежней экспозиции демонтировали и отправили на хранение в фонды.

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