В Чикаго 18 июня открылся Президентский центр , строительство которого продолжалось около десяти лет. Обама и его жена Мишель выступили на церемонии открытия с речами, в которых раскритиковали действующего президента страны Дональда Трампа. При этом они ни разу не назвали его по имени. Самого Трампа на открытие центра не пригласили. Он стал единственным ныне живущим президентом США, не присутствовавшим на мероприятии. Зато в нем участвовали другие бывшие лидеры страны и государств-союзников, а также множество звезд.

Открытие президентских центров после окончания срока очередного лидера страны — традиция в США. Обычно это библиотеки. Некоторые из них представляют собой хранилища документов эпохи той или иной администрации США, другие, как и центр Обамы, становятся музеями и культурными площадками.

Центр 44-го президента США находится в районе Джексон-Парк на юге Чикаго. На его территории расположены музей, парк, баскетбольная площадка и новый филиал Чикагской публичной библиотеки. Для широкой публики пространство открылось 19 июня, когда в США отмечают Juneteenth — День освобождения рабов. Строительство центра велось более десяти лет и вызывало споры. В итоге этот частный проект обошелся в 850 миллионов долларов.





Барак и Мишель Обама во время церемонии открытия президентского центра в Чикаго Win McNamee / Getty Images

В открытии центра участвовали бывшие президенты США Джордж Буш-младший, Билл Клинтон, Джо Байден и их супруги, бывшие первые леди. На церемонию приехали бывший канцлер Германии Ангела Меркель и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Они занимали свои посты во время президентства Обамы.

Среди гостей были общественные и политические деятели, а также доноры: губернатор Иллинойса Джей Би Притцкер, мэр Чикаго Брэндон Джонсон, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, кинопродюсеры и режиссеры Джордж Лукас и Стивен Спилберг, актер Том Хэнкс и миллиардер Лукас Уолтон.

Бышие президенты США. Слева направо: Джо Байден, Барак Обама, Джордж Буш — младший и Билл Клинтон Pablo Martinez Monsivais / Reuters / Scanpix / LETA

Журналисты также отмечают большое число звезд на мероприятии. На концерте по случаю торжественного открытия центра выступили Стиви Уандер, Брюс Спрингстин, Боно и Эдж из U2, Джон Ледженд, Common, Марк Энтони, Кристина Агилера и Дженнифер Хадсон.

Но главными стали выступления Барака и Мишель Обамы. Как отмечает Politico, они использовали церемонию открытия как площадку для критики нынешнего президента США Дональда Трампа. Его самого на мероприятие не пригласили. Трамп и Обама давно враждуют, регулярно резко критикуют друг друга. Нынешний президент не гнушается и прямых расистских оскорблений в адрес предшественника и его жены. Кроме того, за несколько дней до открытия центра Обамы на Южной лужайке Белого дома прошел турнир UFC. Один из участников боев назвал Мишель Обаму «мужчиной».

Барак Обама обнимает свою жену Мишель после ее речи Jonathan Ernst REFILE / Reuters / Scanpix / LETA

В Белом доме, комментируя решение Обамы не приглашать действующего президента на открытие своего центра, сослались на недавние посты Трампа в Truth Social, включая сообщение о том, что лидер США считает центр своего предшественника «свалкой».

В эмоциональной речи, посвященной мужу (Барака выступление тронуло до слез), Мишель Обама осудила тех, кто распространял ложь о и патриотизме. При этом она не упомянула имя Трампа, который сыграл ключевую роль в продвижении этих утверждений. Мишель Обама раскритиковала и иммиграционную политику действующей администрации США: «Ни у кого нет права судить, кто в достаточной степени американец».

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Барак Обама, в свою очередь, сорвал самые громкие аплодисменты на темах, которые часто становятся предметом критики администрации Трампа. Он говорил о независимости судебной власти, свободной прессе и о том, что верность надо проявлять «не к президентам и политическим партиям, а к народу и Конституции».

Среди прочего Обама напомнил, что основатели США провозгласили: «Не будет ни королей, ни лордов». Эта фраза стала главным лозунгом демонстраций против политики Трампа во время его второго президентского срока. «Люди ищут справедливости, здравого смысла и взаимного уважения. Где-то глубоко внутри мы хотим снова найти путь друг к другу, а не все больше отдаляться», — сказал Обама.

Сторонники Барака Обамы собрались в парке «Мидвей Плезанс» посмотреть на прямую трансляцию открытия президентского центра Joshua Lott / Reuters / Scanpix / LETA