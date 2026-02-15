«Происходит какая-то клоунада». Обама прокомментировал выложенный Трампом ролик, в котором он и его жена Мишель изображены в виде обезьян

Бывший президент США Барак Обама впервые прокомментировал ролик, опубликованный Дональдом Трампом, в котором он и его жена Мишель изображены в виде обезьян.

Ведущий подкаста No Lie Брайан Тайлер Коэн, к которому Обама пришел на интервью, спросил, как страна может оправиться от «деволюции дискурса», приведя в пример опубликованное Трампом видео — а также то, что в администрации президента назвали двух застреленных в Миннесоте «внутренними террористами».

«Происходит какая-то клоунада в социальных сетях и на телевидении. По-настоящему тревожно то, что, похоже, совсем не осталось стыда у людей, которые раньше считали, что нужно соблюдать хотя бы минимальные нормы приличия, уместности и уважения к должности», — сказал Обама.

По его мнению, «важно признать, что большинство американцев находят такое поведение глубоко тревожным».

В начале февраля Трамп опубликовал в своих соцсетях ролик, посвященный теории заговора о том, что на выборах 2020 года во время голосования возникли аномалии. В конце видео под песню «The Lion Sleeps Tonight» появлялась короткая вставка, в которой Барак Обама и его жена Мишель были изображены в виде обезьян. Видео раскритиковали в том числе республиканцы. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала критику «фальшивым возмущением», заявив, что «это видео из интернет-мема, в котором президент Трамп изображен как король джунглей, а демократы — как персонажи «Короля Льва». Однако позже ролик был удален из соцсетей Трампа. Сам он отказался извиняться, заявив, что не смотрел видео целиком, и возложил вину на сотрудника, который запостил ролик «по ошибке».