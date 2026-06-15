Трамп с размахом отметил 80-летие. На лужайке Белого дома устроили бои UFC Посмотрите, как это было

Дональду Трампу 14 июня исполнилось 80 лет. День рождения президент США отпраздновал в своем стиле — на южной лужайке Белого дома оборудовали арену для боев UFC. Вечеринка в честь дня рождения Трампа стала еще и неофициальным началом празднования 250-летия США, которое будет отмечаться 4 июля. Трампа связывает многолетняя дружба и бизнес-партнерство с главой UFC Даной Уайтом. Поддержка со стороны главы UFC, по мнению политологов, стала одним из факторов, который помог Трампу избраться на второй срок. «Медуза» публикует фотографии с праздника американского президента.

Частью праздничного мероприятия стало выступление пилотажных групп ВМС США. Дональд Трамп наблюдал за ним с балкона Белого дома. Дана Уайт стоял рядом Jacquelyn Martin / Reuters / Scanpix / LETA

Пилотажные группы над Белым домом. Пролет истребителей сопровождал исполнение гимна США в начале мероприятия. Гимн исполнил кантри-певец Зак Браун в сопровождении Объединенного хора вооруженных сил США Win McNamee / Reuters / Scanpix / LETA

Боец Майкл Чендлер в фойе Белого дома перед боем. Чендлер проиграл поединок бразильцу Маурисиу Руффи Saul Loeb / Reuters / Scanpix / LETA

Арена для боев UFC на южной лужайке Белого дома Evan Vucci / Reuters / Scanpix / LETA

На трибунах за поединками наблюдали специально приглашенные гости, среди которых было много военнослужащих. За пределами Белого дома были организованы фан-зоны для других зрителей Kent Nishimura / AFP / Scanpix / LETA

Диего Лопес празднует победу над Стивом Гарсией Chip Somodevilla / Getty Images

Дана Уайт, Дональд Трамп и его жена Мелания на трибуне. На мероприятии, пишет CNN, присутствовали все члены семьи Трампа Evan Vucci / AP / Scanpix / LETA

Бой Алекса Перейры и Сирила Гана. Титул чемпиона UFC в тяжелом весе завоевал Ган Evan Vucci / Reuters / Scanpix / LETA

Зрители в одной из фан-зон, которые организовали прямо возле Белого дома. К резиденции президента США 14 июня пришли не только поклонники UFC, но и противники Трампа — они устроили шествие против его политики Allison Robbert / AP / Scanpix / LETA

Маурисиу Руффи, победивший Майкла Чендлера, разговаривает с Дональдом Трампом Evan Vucci / Reuters / Scanpix / LETA

В главном поединке встречались испано-грузинский боец Илия Топурия и американец Джастин Гейджи. В окатагон они выходили из Овального кабинета Saul Loeb / AFP / Scanpix / LETA

Поединок завершился победой Джастина Гейджи. В честь победителя устроили салют Saul Loeb / AP / Scanpix / LETA

Что приготовила к дню рождения Трампа газета The New York Times

Трампу — 80 лет Президент США слушает совещания с закрытыми глазами, а в личных разговорах отмечает хорошую форму ровесников. Темы возраста и смерти для него «некомфортны» — The New York Times

Что приготовила к дню рождения Трампа газета The New York Times

Трампу — 80 лет Президент США слушает совещания с закрытыми глазами, а в личных разговорах отмечает хорошую форму ровесников. Темы возраста и смерти для него «некомфортны» — The New York Times