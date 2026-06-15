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Трамп с размахом отметил 80-летие. На лужайке Белого дома устроили бои UFC Посмотрите, как это было
Источник: Meduza
Дональду Трампу 14 июня исполнилось 80 лет. День рождения президент США отпраздновал в своем стиле — на южной лужайке Белого дома оборудовали арену для боев UFC. Вечеринка в честь дня рождения Трампа стала еще и неофициальным началом празднования 250-летия США, которое будет отмечаться 4 июля. Трампа связывает многолетняя дружба и бизнес-партнерство с главой UFC Даной Уайтом. Поддержка со стороны главы UFC, по мнению политологов, стала одним из факторов, который помог Трампу избраться на второй срок. «Медуза» публикует фотографии с праздника американского президента.