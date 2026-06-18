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В ночь на 18 июня Москва и Подмосковье подверглись крупнейшей с начала войны атаке Украины. Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался об уничтожении почти 200 беспилотников. В Капотне загорелся НПЗ, дроны упали на рынок «Садовод» и торговый центр «Мега Белая Дача». В разных городах Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев, в результате ночных атак пострадали 17 человек, в числе которых — двое детей. В нашем ежедневном обзоре о войне мы попросили читателей из Москвы и области поделиться своим мнением и эмоциями по поводу случившегося. Вот некоторые из ваших писем.

В некоторых письмах есть мат.

Наталья

Москва

Все эти годы я с сочувствием относилась к украинцам, читая новости об атаках «бравых» СВОшников. Сегодня в том районе, где я живу (как раз рядом с НПЗ) была сильнейшая атака за все время «дедовской движухи». Я сразу же убежала в паркинг. Соседей было не так много. Часть людей стояла на балконах, часть — у окон, больше всего людей было просто во дворе. Под окнами, под фасадом дома, который мог обрушиться от удара беспилотника.

Я видела, как попали в дом, где живет мой друг. Я видела, как беспилотник летел над моим домом, как летела ракета ПВО… Но знаете что? В моей душе нет ни капли ненависти к украинцам. И в то же время, обмениваясь нервными репликами с соседями, я в двух случаях из десяти получаю ответ в стиле: «Да разбомбить их там всех в Киеве и все!».

И тут я сталкиваюсь с жесткой реальностью: вот он, живой человек, живущий рядом со мной, придерживается этого мнения. Не какой-то абстрактный маразматик, который строчит Z-комментарии в интернете, нет! Этот человек рядом, и он не видит реальной причины в том, почему этой ночью и утром мы все, испугавшись, ждали окончания налета. И с болью понимаю, что любые попытки объяснить ему, что российские войска должны прекратить кровопролитие, в лучшем случае приведут к тому, что меня обольют оскорблениями, а в худшем — к очень «интересным» ночам где-нибудь в полиции.

Сожалею о том, что происходит. И очень сожалею о том, что гибнут люди и по ту, и по другую сторону фронтовой ленты из-за имперских амбиций одного правителя.

Сергей

Москва

Уже все равно. Мир сжался до размеров семьи. Не задело сегодня — отлично. Надеемся, что не заденет завтра. Никакого сожаления, сострадания или рефлексии после того, как послушал чудовищный бред окружающих о «праведной войне».

Поведение — как у таракана: выжить и сохранить жизнь семье. Не отсвечивать, не высовываться. Героизм — признак отчаяния, когда не работают нормальные человеческие принципы. И сейчас героизм вроде критики власти или саботажа — путь в никуда.

Убили эмоции, убили надежды, убили радость. И сделала это не только и не столько власть. А еще и убогое сознание российских граждан, которые экзальтированно хватаются за идеи избранности, уникальности, богом данной исторической роли. Поэтому живешь ради нескольких человек рядом с тобой.

Горите все в аду.

Надежда

Москва, Текстильщики

Я живу в страхе. Прилеты совсем рядом с нами. 17 мая БПЛА летели через наш дом, и он находился в зоне прямого попадания. Сегодня была еще более масштабная атака. Каждый день, идя на работу, я мысленно умираю. Потому что мой ребенок в детском саду, и как ни прискорбно — некому его защитить. Персонал не проинструктирован, и не информирован об усилении атак. Воспитатель не знает, где находится убежище, и по видимому, не способна организовать эвакуацию детей.

Нас не оповещают об угрозе — мы выживаем, самостоятельно находя информацию с радаров в запрещенном телеграме. Мы пытались найти убежища — и в районе их просто нет: все занято автомойками, частными магазинами, в общем, чем угодно, кроме убежищ… Мы — пушечное мясо в этой бессмысленной войне, статистические жертвы.

Артем

Люберцы

Больше всего в этой атаке меня потрясло то, что не было никакой тревоги, никаких оповещений. Проснулся под жужжание БПЛА и взрывы. Информацию об масштабах атаки нашел только в телеграме и инстаграме. Очень волнуюсь за свою семью, возможно, если такие атаки продолжатся, то буду вынужден вместе с семьей покинуть территорию РФ.

Антон

Москва, Тимирязевский район

Последствия видел. Отношение к войне не меняется. Я не одобряю войну и жду когда она закончится. Отношусь к войне, как к стихийному бедствию. Рад, что рядом с домом нет НПЗ или другого опасного объекта.

Элли

Одинцово

Глупо было ожидать того, что на пятый год крупномасштабной войны на Москву не полетят дроны. Зуб за зуб — наши войска бьют по киевским многоэтажкам и Печорской лавре, а украинские БПЛА летят в заводы.

Единственное, на что я надеюсь, это то, что как можно меньше людей пострадают, и мне кажется, что ВСУ причиняют меньше вреда гражданским, чем наши войска.

В любом случае, война это ужасна, и один пострадавший от украинского дрона или российской ракеты — на одного пострадавшего больше, чем нужно.

Мирного неба всем.

Хронология ударов по Москве Как Украина бьет дронами по Москве С 2023 года интенсивность украинских атак увеличилась в сотню раз

Ирина

Москва, ЮВАО

Это был вопрос времени, когда прилетит в НПЗ. Все разумные знали и ощущали, особенно после первого удара в 2023 году. Грохоты были сильные, небо черно-синее. Дальше — черный дождь?

Отношение к войне меняется только в сильную ненависть к происходящему, что отнимают у людей все. Вместо космоса, новых технологий и прорывов в медицине, мы имеем бензин под 100, растущие цены, постоянный страх за себя и близких и отсутствие видимого будущего. Что можно планировать в нынешних реалиях?

Полина

Москва, Теплый Стан

Война возвращается туда, где она началась. Нужно быть благодарными, что Украина, в отличие от России, бьет действительно по военным объектам, а не жилым домам и культурным памяткам.

Алина

Люберцы

Сегодня проснулась от взрывов. Дроны летали прямо над головой, буквально. Очень страшно: он летит, жужжит, а ты лежишь в кровати и молишься: хоть бы сбили, но хоть бы не упал на меня. Хоть бы это был последний. Я живу тут два года, время от времени ночью слышу взрыв сбитого дрона рядом. Но обычно один-два. И подальше. Сегодня я насчитала 12 взрывов.

Утром читаю в новостях: там и сям пострадали частные дома. То есть это мог быть и мой дом. Страшно.

К счастью, дома не было ребенка, дочь в детском лагере. Не понимаю, как я объясняла бы ей это.

Самое страшное — что ничего не понятно. Если бы государство давало новости, учило, как защитить себя от атаки, хоть какие-то указания давало — было бы проще. Так есть ощущение, что я один на один с эти кошмаром.

Арина

Москва, Марьино

Сегодня я проснулась около пяти утра то ли из-за взрыва, то ли из-за работы ПВО. Меня буквально подкинуло в кровати — такой силы было это нечто. После этого я не смогла заснуть от ужаса: прислушивалась к каждому срабатыванию ПВО, смотрела на то, как дым собирается над НПЗ в Капотне. Какое-то время я просидела в ванной, так как было крайне страшно за свою жизнь.

Конечно, такое невозможно не замечать и после такого невозможно относиться к войне иначе как «господи, закончись». Конечно, хочется, чтобы она закончилась адекватным образом. Но как можно скорее. Испытав лишь тысячную долю от того, что видят, слышат, чувствуют украинцы, я могу лишь сильнее им сочувствовать.

Ана

Москва

Сегодня утром когда я шла на работу я увидела огромную черную тучу. «Как же я буду работать сегодня» подумала я, «ведь я работаю на улице». Но потом я увидела, что это совсем не туча, а дым от пожара с НПЗ… Это на столько сильно выбило из колеи, у меня затряслись руки, внутри всё сжалось. Я боялась войны с самого её начала, но когда она пришла на столько близко… Шок… И ведь не было никаких оповещений, ничего. Я продолжала верить, что нас, если что, защитят, до сегодняшнего дня, больше не верю. Война это страшно и хочется, чтобы она побыстрее закончилась.

Василий

Зеленоград

Мы с семьей живем в Зеленограде, в самой восточной части, откуда открывается вид на всю Москву. Сами пролеты над городом уже стали достаточно частым событием, так что привыкли и просто смотрим за этим «шоу» из окон (что, конечно, небезопасно).

Сегодняшняя атака особо мой город не задела, похоже немного поменяли тактику и заходят с южной стороны Москвы, так как с севера все достаточно хорошо прикрыто. Удивило, что в сегодняшней атаке уже использовалось множество реактивных БПЛА, и у них высота полета намного ниже обычных, так что похоже предсказания о веселой зиме совсем не бравада, а явный намек. На который, впрочем, нашим властям как обычно насрать — не их же резиденции в Валдае атакуют.

Страшно ли мне? Я отец, и мне конечно немного боязно каждый раз в налеты, так как комната ребенка — со стороны откуда летят беспилотники, а попадания по домам уже стали обыденностью.

Что у меня поменялось в восприятии? Наши с самого начала не считались с жизнью простых людей, далеких от войны (с обеих сторон), а примерно год назад такое же началось и со стороны ВСУ. На войне, как говорится, все средства хороши. Так что наверное ничего не поменялось, просто забавно уже наблюдать, как никто не может ничего добиться на фронте, и поэтому пытаются что-то доказать себе ухудшением жизни простых людей.

Юрий

Раменское

С четырех утра не спал, БПЛА летели через Раменское и Жуковский, соответственно, и сбивали их над нами. Живу в частном секторе на некотором удалении от города, но громко было.

В целом «вторая армия мира» снова показала, что из себя представляет: допустили попадания по стратегическому объекту в Москве. Учитывая, что скоро Украина начнет баллистику применять и крылатые ракеты, то к зиме нам будет пиздец.

Есть чувство злорадства, что ватники и аполиты хлебнут по полной, но я с ними рядом — и мне тоже придется отведать. Да и скорее всего они и не поймут, что во всем виноват Путин, а продолжат требовать стереть Украину. Разумные люди и так понимают, что к чему, а тупые еще больше озлобятся.

Анатолий

Москва

Мы живем на севере Москвы, поэтому до нас типично ничего не долетает и вряд ли долетит. В целом и за себя, и за знакомых я не особо боюсь, потому что как правило под ударами военные или военно-политические цели, и вероятность человеку в 12-миллионом городе случайно пострадать очень низкая.

Мне это скорее нравится и радует, потому что это «добротные» атаки — они именно что бьют по режиму и при этом или без жертв, или почти без жертв (в сравнении с тем, как бьет Россия). Именно они наконец-то сбивают рейтинг Путина и создают затруднения — прежде всего, режиму, даже не столько повреждая экономически, а именно позоря его. Скорее всего, нам это добавит инфляции, но это кажется вполне нормальной ценой за то, чтобы власть и война одного человека длились не еще 10-20 лет, а закончились ощутимо скорее.

Марина

Москва, Марьино

Окна квартиры выходят прямиком на Московский НПЗ. Было страшно, конечно, но ощущения двойственные. С одной стороны — обидно за природу, работу, людей и прочее, а с другой — чувство, что мы это вполне заслужили. Ненависти к украинцам как не было, так и не появилось.

Тимур

Москва, ВАО

Сегодня я видел последствия из окна, нефтяной дым и звуки взрывов (отдаленно, но было слышно). За близких я очень боюсь: во вторник мой отец был в 500 метрах от НПЗ в Капотне в момент удара, это было очень страшно. Ситуация накаляется все больше, и страх за близких тоже растет.

Мнение насчет войны у меня не меняется, я все также считаю что это ужасная, кровопролитная, путинская война, но у близких мнение начинает меняться — сегодня бабушка, когда увидела новости, сказала: «Ну вот и война началась». Видимо, старшее поколение тоже начинает открывать глаза. Я считаю, что пока Путин не согласится на мир, удары будут продолжаться.

Чем грозит москвичам пожар на НПЗ? НПЗ в Капотне горит после беспрецедентной атаки дронов. Чем это опасно для жителей Москвы и Подмосковья? Возможен ли большой взрыв? И как спастись от продуктов горения в воздухе?

Мария

Москва, Капотня

Мнение не изменилось — надо заканчивать войну как можно скорее, с первого дня такое мнение. Да, сегодня рядом со мной вот эти столбы дыма. А что странного в том, что если мы бомбим, то и нас бомбят, логично же.

Мне не страшно за себя или за близких из-за ударов, мне страшно из-за того, что все становится дороже, что многим сложнее зарабатывать, что экономика летит к чертям, что все запрещают, ужесточают законы. От этого страшно, а не от горящего НПЗ.

Елена

Московская область

Капотню вижу из окна дома, в котором живу. Страшно ли? Страшно! Очень! За близких, за домашних животных, за себя, в конце концов. Но самое страшное, что повторный удар не удивил (хотя это даже не второй, было попадание уже пару лет назад). Потому что объективно выводов руководство страны не делает, о защите чего-либо или кого-либо (кроме себя) не думает. Просто очередное подтверждение, что там наверху все равно.

А вот этот повторный удар Украины, наоборот, поддерживаю, хоть и да, повторюсь, что страшно. Потому что как иначе, кроме как силой, открыть глаза тех, кто слепо верит старому маразматику, который уже заговорил про новый срок, а также заставить узурпатора власти из России сесть за стол переговоров? Жаль, что вряд ли поможет. Увы.

Аня

Москва

Живу неподалеку от нефтекипа в Капотне. Очень страшно. Позавчера стреляли в семь утра, сегодня с пяти до семи где-то. Окна и двери тряслись от взрывов. Знакомые говорят, что видели беспилотники. Я не смотрела, шторы закрыла. Особо неясно вообще, что делать в такой ситуации. Сегодня утром на экзамене не могла, честно говоря, думать об экзамене.

С момента атаки прошло семь часов, а густой черный дым идет до сих пор. Надеюсь, что работу НПЗ приостановят. Даже думать боюсь, что может случиться, если его сильно повредят или, не дай бог, взорвется.

Я буквально чувствую, как все устали от того, что происходит. У кого бы какое мнение ни было (а в моем окружении есть люди, которые верили ТВ), все хотят мира уже скорее какого-нибудь. И вообще мне обидно, что я особо ничего не могу сделать в этой ситуации. Стараюсь сохранять спокойствие, адекватность и верить в лучшее.

Женя

Москва, Орехово-Борисово

У нас московский НПЗ видно прямо из окна, пожар — первое, что я увидела, проснувшись. Потом открыла новости и насмотрелась на видео, снятые вблизи завода. Я против войны, и была против с самого начала, тут мало что изменилось. Но вид огня и огромных столбов дыма, а также видео, где с хранилища взрывом срывает крышу, вызывают во мне какой-то новый вид страха.

Как ни странно, больше всего меня пугает то, как этот пожар повлияет на окружающую среду — видимо, под впечатлением от пожара на заводе в Туапсе. Я думаю о птицах и животных, которые обитают в лесах и парках на юге Москвы. Я не испытываю ни обиды, ни удовлетворения из-за этой атаки: в 2022 году я бы радовалась и язвила, но на четвертый год войны любые эмоции сменились усталостью.

Илья

Москва

Живу недалеко от Капотни, пара остановок на автобусе. В пять утра мы с женой проснулись от взрывов, наш дом дрогнул от ударной волны. Бдели до восьми утра, пока удары не стихли. Никто из нас не пострадал, но было страшно.

Отношение к войне не изменилось, мы с самого начала были против. Лишь злость на тех самых «двух Владимиров» закономерно усилилась до ярости. Чуть вспыхнет какой-либо бунт, появится любая крохотная возможность что-то сделать — меня долго ждать не придется.

Выражаю поддержку тем, кто пострадал от сегодняшнего удара. Сил вам и терпения. Те, кто все это устроил, уже сами себя шатают и едят, наша задача лишь вовремя подставить ножку на их пути. Всем мир!

Ирина

Московская область

То что происходит сейчас в Москве, просто ужасно! Мы не получаем никаких оповещений об угрозе атаки БПЛА, наше государство не в состоянии защитить своих граждан от дронов.

Никогда не думала, что буду жить во время войны и каждый день бояться, что прилетит в мой дом и пострадают мои близкие. От всей души желаю, чтобы эта война поскорее закончилась и перестали умирать люди!

Арина

Москва

Проснулась в шесть утра от звуков войны. Из окна было видно все происходящее над Капотней. Разбудила ребенка на ЕГЭ, посмотрели в окно вместе, приготовила завтрак апокалиптический стандартный. Ребенок ушел сдавать, а я смотрела на столбы дыма и думала, что страха нет — он выгорел за все эти годы. Усталость только.

Надеялась, что люди не погибли. Молилась. Написала подруге, которая живет под постоянными прилетами, позвонила маме в другой город. Смешалось все — баллы ЕГЭ, абсурд вариантов этого года, беспилотники… А страха нет, и злости тоже. Просто траектория развития. Такой стала жизнь, которая представлялась в мои далекие старшие классы совсем иначе.

Как выглядели последствия атак Атака на Москву. Фотографии и видео Горят НПЗ в Капотне и ТЦ «Мега», закрыты все аэропорты, над столицей черный дым

Валерий

Москва

Страшно, месяц назад беспилотник прилетел в соседний со мной дом. И самое ужасное, что в Москве почти никак не чувствуется происходящее — в отличие от других городов. Не включаются сирены, нет никаких предупреждений, только дежурное сообщение от Собянина утром, что летело столько-то беспилотников, все сбили, не беспокойтесь. И тяжело осознавать, что можешь и не проснуться после таких новостей.

Отношение к войне не меняется: когда от нас посылают в Украину ракеты и беспилотники каждый день, странно обижаться на реакцию другой стороны.

Алина

Москва, Капотня

После увиденного хочется взорвать все заводы на Украине.

Сергей

Москва

Последствия сегодняшней атаки, скажем так, впечатляют. Страх за себя и близких в последние месяцы постоянно живет во мне. Он становится то больше, то меньше — классические качели. И как раз это и влияет на мое мнение относительно войны. От былого нейтралитета не осталось и следа. Я очень хочу окончания этой войны.

Искренне не понимаю людей, которые пишут, что такие удары пробуждают этакий инстинкт защиты, когда человек из нейтрального становится ястребом войны. Реально? Научитесь любить себя, своих родных и окружающих больше, чем ненавидеть украинцев — и война сразу же закончится.

Анна

Москва, Жулебино

Рано утром во вторник проснулись от «грома». В полусне еще подумала: что за ужасная гроза за окном, что так гром грохочет? Но встав с кровати, поняли, что это не гром, а работа ПВО. Детей вели в сад под повторяющиеся хлопки. Мысль была одна — как быть? И как-то страшно, а вдруг прилетит в садик? Но и работу не отменишь. Паники внутри не было. В голове крутилось только одно: «это нам ответочка».

Сегодня уже утром проснулись, [когда] еще не было пяти утра. Частота хлопков была достаточно интенсивная. Были слышны автоматные очереди. Окончательно отрезвило, когда в гостиной затряслись окна и двери. В какой-то момент за окном стало темнеть. Подумала, что еще грозы не хватает сейчас. А потом поняла, что это дым.

Мысли разные были. Ничего удивительного. Это ответка прилетает. Когда же все это закончится? Киев так живет с двадцать второго года. Как добираться до работы? А что сейчас будет с бензином? Нет возможности уехать, и хотим или не хотим, а живем здесь и сейчас. И это наши новые реалии. Паники не было, только чувство апатии. И что это все становится нормой.

Марина

Подмосковье

Дроны сегодня были и у нас в Богородском округе, около 30 штук. С четырех утра началось и до 06:30 летали. Было очень страшно. Я всегда была против этой власти, но к сожалению, дрон не выбирает, кто за, кто против.

Степан

Москва

Видел сегодня в новостях удары по Москве, не вживую. Впервые за четыре года мне стало страшно. Страшно то ли из-за приближения войны (куда уж ближе), то ли из-за осознания того, что до этой атаки не было сильных чувств по поводу войны. Война всегда была где-то на заднем плане, что-то там, в новостях и на «разговорах о важном». А теперь война — это реальность.

Если это была цель Украины — пробудить чувства, мне кажется, у них получилось.

Настя

Москва, ЮВАО

Там, где я живу, слышно прилеты, но не так громко. Летают достаточно стабильно в последнее время, уже научились сквозь утренний сон определять — работает ПВО или бахнуло куда-то.

Не удивляюсь прилетам и не злюсь на тех, кто их устраивает. Злюсь на тех, из-за кого все это происходит. Ведь на площадки, где гуляют их дети, не падают обломки, на их чистенькие машины не проливается черный дождь. А еще очень странно объяснять и даже доказывать людям, что это не просто черная туча сегодня тянется такой широкой полосой.

СМС никаких нет, сирен нет, вся инфа в местных чатах. Там сильно больше информации, чем на ТВ. У меня за окном чернющая туча, заставляющая в 10 утра со светом сидеть, и запах мазута, а на ТВ «незначительные разрушения». Чтобы вы понимали, я живу не ближе 15 километров от НПЗ. С самого утра это «счастье» через Люберцы, Некрасовку идет на Железнодорожный и дальше.

А еще удивительно читать здесь и слышать вокруг рассуждения в духе «вот раньше мне их даже жалко было, а теперь они нас бомбят, надо кончать с ними». Серьезно? То есть наши вояки поубивали там тысячи мирных, развалили города, и вы ожидали, что они пожмут плечами и отдадут все, что требуют? Если вашим детям навредят, сожгут жилье и так далее, неужели вы ничего не сделаете? Война не бывает в одну сторону.

Что говорит ТВ и пропаганда Соловьев требует сажать тех, кто снимает видео с дронами. Z-блогеры хвалят ПВО. Телевидение опять молчит Как российская пропаганда реагирует на крупнейшую атаку ВСУ по Москве

Александр

Москва

Сегодня утром жена вместо «доброе утро» поприветствовала меня фразой: «По Капотне снова прилетело. Сильно».

Я работаю недалеко от Капотни, видел огромные клубы дыма от завода, языки огня, летящие вертолеты с водой один за другим. Видел, как кто-то из коллег на работе плакал, у кого-то дрожали руки, кто-то поникший весь день сидит.

Меняет ли это мое отношение к войне? Нет, оно не меняется с 24 февраля — это катастрофа для обеих стран, это преступление, которое длится уже пятый год.

Меняется ли отношение у коллег с работы, когда они видят такое не по телевизору из соседней страны, а у себя перед глазами в своем родном городе? Как будто да — фразу «надо это заканчивать» я слышу чаще.

Что чувствую лично я? Депрессию. Сейчас снова цены на все поднимутся, все станут еще беднее жить. Надежды на улучшение нет. Завтра все повторится — снова будут лететь «герани» по Киеву, по НПЗ полетят БПЛА, снова кто-то погибнет, снова чью-то квартиру разнесет дрон.

Конца и края не видно.

Алвин

Люберцы

Хочется вспомнить слова флотоводца Степана Осиповича Макарова. На вопрос как продолжать русско-японскую войну в 1900-х годах он ответил: «Заключайте мир, дураки».

Дарья

Подмосковье

Я мать одиночка, с самого начала войны я была против нее. Я поддерживала Украину. Очень переживала. Что я должна была делать? С грудным ребенком идти на митинг?

Я как минимум не поддерживала этот беспредел. Но сейчас мое мнение диаметрально изменилось. После того, как по частным секторам начали отлетать дроны, я боюсь за свою невинную дочь. И это хочешь — не хочешь заставит ненавидеть людей, которые способны принести опасность родным.

Дементий

Домодедово

У меня нету мнения, есть усталость.

Про дроны над Капотней и «Мегой» узнал утром из соцсети Threads. В этой соцсети сейчас сложился такой уютненький типа «форум» или типа «жж» для остатков российского среднего класса. Читать это нет сил, вступать в дискуссии — мотивации. Потому что ничего нового там нет, все жевано и пережевано по десять раз.

Из интересного: люди обвиняют других в том, что выкладывают видео с дронами и тем, как их сбивают над жилыми домами. Это конечно, что-то новенькое для меня — что не власти, а сами люди пытаются цензурировать своих сограждан, стыдить их за распространение информации.

С одной стороны, хочется сказать «просыпайся, спящая красавица», а с другой — понимаю, что эти события среди «спящего» населения лишь всколыхнут поток дремучей конспирологии, дабы объяснить себе все происходящее. Лишь бы не называть себе одну единственную причину происходящего.

Я не жалею простых работяг, недалеких бабушек, облапошенных и пугливых, никакой жалости к ним нет. Злорадства тоже нет. Ни на жалость ни на злорадство уже не осталось моральных сил.

Пожалуй, от видов плывущих над городом черных клубов дыма есть мрачное удовлетворение. Болезненное удовольствие, как от ковыряния незаживающей болячки

Илья

Пушкино

Вижу дым со своего рабочего места [в Выхино]. Никаких эмоций не испытываю — тем более, если правильно понял, конкретно в Капотне никто не пострадал. Мне уже пятый год подряд настолько стыдно, что вряд ли что-либо почувствую, даже когда дрон залетит в мое окно. Разве что грусть от расставания с внучками.

Сергей

Москва, Пресненский район

Сегодня утром почему-то не спалось. Вышел на балкон, посмотрел на Москву. Я живу на последнем этаже дома в самом центре города и за многие годы привык к определенной картине неба над столицей. Раньше это были только праздничные пролеты. На 9 Мая над Москвой совсем близко проходили истребители и вертолеты. Ты смотрел на них и невольно думал о мощи государства, о той силе, которую оно демонстрирует своим гражданам.

А сегодня я увидел другое. Неспешно, совершенно спокойно, над городом летел дрон. Не реактивный самолет, не военный вертолет, а обычный беспилотник, который размеренно двигался в сторону центра Москвы. Где-то там, совсем рядом, Белый дом, правительственные здания, сердце российской власти.

И меня поразил даже не сам дрон. Поразило чувство, что на глазах исчезает декорация, которую строили много лет. Потому что одно дело — парады, пролеты авиации, торжественные речи и телевизионные картинки. И совсем другое — реальность, которую невозможно отредактировать, озвучить правильным голосом или показать под нужным ракурсом.

Я не успел сделать фотографию. Но этот кадр останется в памяти. Тихое московское утро. Знакомый силуэт города. И дрон, спокойно летящий над столицей страны, которая десятилетиями рассказывала своим гражданам о собственном всесилии.

Наверное, именно так и заканчиваются большие иллюзии. Не громко. Не под фанфары. А в тот момент, когда вдруг становится видно разницу между декорацией и реальностью.

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Хроника войны

Война 1576-й день. Москва под ударом украинских дронов — и это очередная крупнейшая атака с начала войны. В Капотне снова горит НПЗ