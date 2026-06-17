Bloomberg и «Аль-Арабия» опубликовали проект меморандума, который Иран и США подпишут в Швейцарии В нем говорится, какие выгоды Тегеран получит от сделки. Например, сразу же сможет торговать нефтью

Что еще известно об этом фонде

По данным Reuters, фонд восстановления Ирана уже наполовину покрыт обязательствами частных компаний и станет экономическим стимулом для заключения окончательной сделки.

Изначально Иран требовал 400 миллиардов долларов компенсации за ущерб, причиненный войной, рассказал источник агентства. США отказали и предложили создать частный инвестфонд, где не будет государственных денег.

Более половины суммы уже выделено компаниями из США, стран Персидского залива, Азии, Южной Америки и Африки. Обещанные деньги пойдут в энергетику, логистику, производство и транспорт.

При этом фонд заработает только после подписания финального соглашения.