Bloomberg и «Аль-Арабия» опубликовали проект меморандума, который Иран и США подпишут в Швейцарии В нем говорится, какие выгоды Тегеран получит от сделки. Например, сразу же сможет торговать нефтью
Агентство Bloomberg и саудовский телеканал «Аль-Арабия» опубликовали «почти окончательный» проект меморандума о взаимопонимании, который США и Иран подпишут в Швейцарии 19 июня. Стороны договорились о сделке еще 14 июня, Белый дом обещал опубликовать ее условия в течение 48 часов. Пока этого не произошло. Об основных положениях соглашения разные издания пишут уже несколько дней. Как отмечает Bloomberg, документ, копия которого оказалась в его распоряжении, содержит наиболее полное на данный момент описание экономических выгод Ирана в рамках соглашения с США. Так, Тегеран получит возможность немедленно возобновить продажу нефти, получит доступ к частному инвестиционному фонду объемом 300 миллиардов долларов, а также перспективу разморозки заблокированных активов. По словам источников агентства, технические детали договора все еще прорабатываются, поэтому формулировки в документе могут измениться. Публикуем проект соглашения из 14 пунктов.
Короткая версия
- США, Иран и их союзники немедленно прекращают боевые действия на всех фронтах, включая Ливан.
- Взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, отказ от вмешательства во внутренние дела.
- Переговоры об окончательном соглашении в течение 60 дней с возможностью продления этого срока.
- США немедленно снимают морскую блокаду иранских портов, в течение 30 дней восстанавливают судоходство до довоенного уровня и выводят войска в течение 30 дней после окончательного соглашения.
- Иран в течение 30 дней обеспечивает безопасный проход торговых судов через Ормузский пролив, включая разминирование.
- США с региональными партнерами создают план восстановления и развития Ирана с финансированием в размере не менее 300 миллиардов долларов.
Что еще известно об этом фонде
По данным Reuters, фонд восстановления Ирана уже наполовину покрыт обязательствами частных компаний и станет экономическим стимулом для заключения окончательной сделки.
Изначально Иран требовал 400 миллиардов долларов компенсации за ущерб, причиненный войной, рассказал источник агентства. США отказали и предложили создать частный инвестфонд, где не будет государственных денег.
Более половины суммы уже выделено компаниями из США, стран Персидского залива, Азии, Южной Америки и Африки. Обещанные деньги пойдут в энергетику, логистику, производство и транспорт.
При этом фонд заработает только после подписания финального соглашения.
- США отменяют все односторонние санкции, а также резолюции Совета Безопасности ООН и МАГАТЭ по согласованному графику.
- Иран подтверждает отказ от ядерного оружия. Судьба обогащенного урана и других ядерных вопросов решится в финальном соглашении.
- До финального соглашения сохраняется статус-кво: Иран не расширяет ядерную программу, США не вводят новых санкций и не наращивают силы в регионе.
- Минфин США немедленно выдает разрешения на экспорт иранской нефти.
- Замороженные активы Ирана разблокируют по мере продвижения переговоров.
- Создается механизм контроля за выполнением окончательного соглашения.
- После подписания меморандума и подтверждения выполнения статей 4, 5, 10 и 11 стороны начинают переговоры по остальным пунктам.
- Финальное соглашение утверждается обязательной резолюцией Совбеза ООН.
Полный текст
- Иран и США вместе со своими союзниками в текущей войне объявляют с момента подписания настоящего меморандума о взаимопонимании немедленное и постоянное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, и обязуются впредь не предпринимать каких-либо враждебных действий друг против друга, а также воздерживаться от угрозы силой или ее применения. Окончательное соглашение подтвердит положения настоящей статьи и остальных статей.
- Иран и США обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга.
- Иран и США обязуются провести переговоры и заключить окончательное соглашение в течение максимум 60 дней с возможностью продления [срока переговоров] по взаимному согласию.
- Немедленно после подписания настоящего меморандума США снимут морскую блокаду и предотвратят любые действия, направленные на воспрепятствование или ограничение деятельности Ирана, а также в течение не более 30 дней восстановят судоходство до довоенного уровня; объем перевозок должен соответствовать довоенному уровню судоходства, связанному с Ираном. Соединенные Штаты также обязуются вывести свои силы из прилегающих районов в течение 30 дней после подписания окончательного соглашения.
- После подписания настоящего меморандума Иран немедленно предпримет шаги для обеспечения восстановления движения торговых судов из Персидского залива в Оманский залив и обратно до довоенного уровня в течение 30 дней, принимая во внимание необходимость устранения технических препятствий и разминирования, проводимого Ираном.
- Соединенные Штаты обязуются совместно со своими региональными партнерами разработать всеобъемлющий план восстановления и экономического развития Ирана, согласованный обеими сторонами, обеспечив финансирование в размере не менее 300 миллиардов долларов. Механизм реализации этого плана как части окончательного соглашения будет разработан в течение 60 дней.
- Соединенные Штаты обязуются в сроки, которые будут согласованы в рамках окончательного соглашения, прекратить действие всех видов санкций, применяемых в настоящее время к Ирану, включая резолюции Совета Безопасности ООН и Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также все односторонние американские санкции — как первичные, так и вторичные.
- Иран вновь подтверждает, что никогда не будет создавать ядерное оружие. Иран и США согласились, что судьба обогащенных материалов и все другие взаимно согласованные вопросы, связанные с ядерной программой, включая ядерные потребности Ирана, будут надлежащим образом урегулированы в окончательном соглашении. Окончательное соглашение подтвердит положения настоящей статьи.
- Иран и США соглашаются, что до заключения окончательного соглашения будет сохраняться статус-кво: Иран сохранит текущее состояние своей ядерной программы, а США не будут вводить новые санкции против Ирана и усиливать свое военное присутствие в регионе.
- Соединенные Штаты обязуются немедленно после подписания настоящего меморандума и до даты полной отмены санкций обеспечить выдачу Министерством финансов США разрешений на экспорт иранской сырой нефти, нефтехимической продукции и их производных, а также на все сопутствующие услуги, включая банковское обслуживание, страхование, транспортировку и другие связанные операции.
- Соединенные Штаты обязуются, по мере продвижения переговоров к окончательному соглашению, обеспечить разблокировку и полный доступ к замороженным или ограниченным в использовании средствам и активам Ирана. Эти средства, независимо от того, находятся ли они на основных счетах или были переведены, будут использоваться для любых платежей конечным получателям, определяемым Центральным банком Ирана, и будут полностью доступны для использования. США обязуются выдать все необходимые разрешения и лицензии для реализации этих мер.
- Иран и США соглашаются создать механизм для контроля за успешным выполнением окончательного соглашения и соблюдением его положений в будущем.
- После подписания настоящего меморандума и получения гарантий начала выполнения статей 4, 5, 10 и 11, а также продолжения реализации предусмотренных ими мер, Иран и США приступят к переговорам по окончательному соглашению исключительно в отношении остальных статей.
- Окончательное соглашение будет утверждено посредством обязательной к исполнению резолюции Совета Безопасности ООН.