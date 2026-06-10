Немецкие железные дороги настолько ненадежны, что политики называют их угрозой демократии, а пассажиры делают ставки на задержки поездов Власти Германии готовы потратить 100 миллиардов евро, чтобы это исправить

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Германия имеет крупнейшую сеть железных дорог во всей Европе. Но они устаревшие и перегруженные, из-за чего поезда часто задерживают и отменяют. Над непунктуальностью Deutsche Bahn, главного железнодорожного перевозчика страны, иронизировал даже он сам. Но властям Германии не до шуток: министр транспорта считает, что состояние железных дорог представляет собой угрозу демократии, потому что граждане теряют веру в способность государства решать проблемы. В ближайшие годы правительство ФРГ готово потратить больше 100 миллиардов евро на масштабную модернизацию железнодорожный инфраструктуры. Financial Times рассказывает, почему немецкие железные дороги так сильно обветшали и как их пытаются починить.

По расписанию поездка на поезде из Гамбурга в Дюссельдорф занимает четыре часа. Но у Николаса Крамера — директора консалтинговой компании в сфере здравоохранения, который посещает больницы по всей Германии, — она недавно заняла 23 часа. Его поезд опаздывал на несколько часов, потом его вовсе отменили. Другие поезда были переполнены, поэтому Крамер смог уехать только следующим утром. Его второй поезд опоздал больше чем на полтора часа.

52-летний Крамер ежегодно проезжает на поездах почти 60 тысяч километров. По его словам, справляться с вечными опозданиями и отменами помогает черный юмор и тщательное планирование. Договариваясь о важных встречах, он закладывает большой запас времени — до трех с половиной часов — и на всякий случай всегда возит с собой запасной комплект одежды и зубную щетку.

Немецкие железные дороги известны своей непунктуальностью. Хотя в стране много железнодорожных операторов, основной репутационный удар приходится на самого крупного из них — Deutsche Bahn. Это государственная компания, которая обслуживает больше половины пассажирских поездов ближнего следования и почти все поезда дальнего следования, а также управляет основной частью железнодорожной сети Германии, самой разветвленной в Европе.

По информации самой Deutsche Bahn, в 2024 году лишь 63% ее поездов приходили вовремя (а точнее, с задержкой менее шести минут). В 2025 году эта доля снизилась до 60%, что стало историческим минимумом. Главной причиной опозданий Deutsche Bahn называет устаревшую инфраструктуру и попытки ее починить: ремонт необходим, но он повышает нагрузку на и без того перегруженные маршруты.

Устав злиться на задержки поездов, немцы начали делать на них ставки. Deutsche Bahn тоже пыталась высмеивать свои недостатки, в 2025 году запустив в соцсетях пиар-кампанию за семь миллионов евро. Министерство транспорта Германии такую самоиронию не оценило. Глава ведомства Патрик Шнидер уволил директора Deutsche Bahn и заявил, что состояние железных дорог представляет собой угрозу демократии. «Мы не должны допустить, чтобы у людей сложилось впечатление, будто государство не способно справиться с такими проблемами, как ветхие мосты или хронически опаздывающие поезда», — сказал министр.

Железнодорожный вокзал Гамбурга, 10 января 2026 года Bodo Marks / dpa / Scanpix / LETA

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Нынешние проблемы немецких железных дорог проистекают из решений, принятых больше 20 лет назад. Тогда Германия боролась с безработицей, слабым экономическим ростом и бюджетным дефицитом. На этом фоне обсуждалась возможность частично приватизировать Deutsche Bahn через выход на биржу. Идея так и не была реализована, но все равно имела далеко идущие последствия.

Попытка улучшить финансовые показатели компании перед первичным размещением акций обернулась экономией на техническом обслуживании железных дорог, пишет Financial Times. По подсчетам издания, в 2005-2010 годах бюджет на железнодорожную сеть был на 20% ниже, чем в середине 1990-х. Позднее вложения в нее сдерживал механизм «долгового тормоза», внедренный в Германии после мирового финансового кризиса 2008 года. Он позволял немецкому правительству тратить лишь столько денег, сколько оно получало.

Весной 2025 года Германия ослабила «долговой тормоз», чтобы открыть пространство для инвестиций в оборону, инфраструктуру и защиту окружающей среды. Был создан 500-миллиардный инфраструктурный фонд, который финансирует в том числе федеральную программу модернизации железнодорожной сети. До 2029 года на нее планируется направить почти 107 миллиардов евро. Основным получателем средств станет Deutsche Bahn как компания, управляющая железными дорогами. Теперь ей нужно эффективно потратить эти деньги.

Ради этого Deutsche Bahn отказалась от своей традиционной практики ремонтировать железнодорожные маршруты по частям, поддерживая их в рабочем состоянии. Теперь компания может закрывать ключевые линии на несколько месяцев, чтобы полностью их восстановить. «За эти несколько месяцев мы выполняем больше работы, чем за все предыдущие годы вместе взятые», — заявил Financial Times Филипп Нагль, гендиректор DB InfraGO — инфраструктурного подразделения Deutsche Bahn.

Так, с февраля до июля 2026 года будет закрыта одна из старейших и важнейших железнодорожных линий Кельн — Хаген. Обычно по этому маршруту, запущенному еще в середине XIX века, курсирует до 280 поездов в день. Из-за закрытия линии пассажирам придется либо ездить обходными путями, либо пересесть на автобусы, которые застревают в пробках. «Предстоят довольно сложные времена. Но после этого ситуация улучшится», — обещает Нагль.

В 2024-2026 годах количество строительных площадок в сети Deutsche Bahn увеличилось на треть и достигло 28 тысяч. К концу 2026 года компания планирует отремонтировать 900 километров путей, почти четверть от своего плана модернизации. Для понимания объема работ: 900 километров — это примерно половина протяженности всех железнодорожных линий, построенных в стране с 1945 года.

Нагль называет происходящее крупнейшей программой инвестиций в железнодорожную инфраструктуру со времен послевоенной реконструкции Германии — хотя, по его словам, даже 107 миллиардов не хватит, чтобы компенсировать многолетнее недофинансирование. Но отраслевые эксперты все равно считают, что модернизация вдохнет новую жизнь в немецкие железные дороги. Первые результаты уже видны: их состояние перестало ухудшаться.

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