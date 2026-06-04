Приток мигрантов в Германию сократился вдвое В стране стало меньше выходцев с Ближнего Востока и из Украины. А число уехавших немцев достигло рекорда

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Германия — крупнейшая по населению страна Евросоюза, которую давно считают одним из главных направлений миграции в ЕС. Она остается на первом месте по количеству жителей, родившихся за границей, но сталкивается с сокращением притока иммигрантов и ростом выездов собственных граждан.

Как сообщило Федеральное статистическое управление Германии, в 2025 году в страну приехали 1,48 миллиона человек (-13% по сравнению с 2024-м), а выехали 1,25 миллиона человек (-2% по сравнению с 2024-м). Таким образом, составил 235 тысяч человек. Это на 45% ниже показателя предыдущего года, составлявшего 430 тысяч человек.

Статистическое управление объяснило этот тренд несколькими факторами:

Сократилась иммиграция из Сирии (-67%), Турции (-41%) и Афганистана (-41%). Это основные страны, выходцы из которых ищут убежища в Германии.

Стало меньше приезжих из Украины (-21%), жители которой активно перебирались в Германию после полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

Снизилось число иммигрантов из Евросоюза. В 2025 году из Германии в другие страны ЕС уехали на 54 тысячи человек больше, чем приехали из этих стран. В 2024 году отрицательный баланс был меньше — 34 тысячи человек.

На конец 2025 года в Германии жили 284 тысячи граждан России. Чистый приток россиян в страну за последние годы снизился. В 2022 году он составил 61 тысячу человек, а в 2025-м — около 3800 человек.

Число немцев, которые уезжают из страны, в 2025 году превысило 288 тысяч человек — это рекорд за все время ведения миграционной статистики (ее собирают с 1950 года). Но, как объясняет Die Welt, эта цифра учитывает в том числе тех, кто уезжает на время — ради работы или учебы. С учетом тех, кто возвращается, чистый отток граждан Германии в 2025-м составил 96 тысяч человек. Это тоже близко к рекорду: больше было только — 135 тысяч человек.

В целом чистый отток граждан в Германии наблюдается непрерывно с 2005 года. Это значит, что уже два десятилетия больше немцев покидают страну, чем приезжают туда. В 2025-м самыми популярными направлениями для переезда были Швейцария, Австрия и Испания. Согласно исследованиям, немцы уезжают из Германии не из-за нужды, а ради карьеры: в основном это молодые образованные люди, которые ищут за границей новый опыт и перспективы.

Что касается внутренней миграции, в 2025 году статистика зафиксировала почти миллион перемещений через границы земель, то есть регионов Германии. Наиболее активно население теряет Берлин (-12 тысяч человек за год), а наращивает Бранденбург — земля, окружающая город (+9 тысяч человек за год).

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