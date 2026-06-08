Белорусский певец Макс Корж 6 июня дал концерт в Стамбуле, во время которого — как и в других своих выступлениях — призывал к прекращению войны. В зале были и украинские, и российские флаги. Некоторых комментаторов в соцсетях это возмутило.

С начала большой российско-украинской войны Корж впервые выступил в стране, куда гражданам России не нужна виза. Другие его концерты проходили только в Европе. Это привело к огромному ажиотажу среди российских поклонников артиста. Стадион «Бешикташ» (его официальная вместимость на спортивных соревнованиях — 42 тысячи человек) был заполнен целиком. Накануне шоу фанаты устроили шумные демонстрации в городе. Они прошли мирно — в отличие от шествий, которые состоялись во время прошлогоднего концерта Коржа в Варшаве.

В зале было много национальных флагов Украины и России, а также Беларуси (как официальный, так и используемый оппозицией бело-красно-белый), Казахстана, Грузии, Латвии, Израиля и других стран, где живет много русскоязычных. Их обладатели танцевали и фотографировались вместе.

sakharov97 / Instagram sakharov97 / Instagram

На концерте Корж исполнил антивоенную песню «Свой дом», которую он написал в 2022 году. Он закончил ее скандированием «останови войну», а затем обратился к залу: «Ее может остановить каждый из вас. Просто не участвуя в этой ненависти. Не участвуя в этих комментариях. Не участвуя в этих ссорах […]. И конечно же, не участвуя в ней физически».

О том, как о Максе Корже узнали даже те, кто не слушает рэп, подробно рассказывает музыкальный журналист Александр Горбачев в книге «Когда мы поём, поднимается ветер. Краткая история популярной музыки в России XXI века». Ее можно купить по ссылке.

Концерт Коржа очень активно обсуждают в соцсетях в России, Украине, Беларуси и других странах. Большинство комментариев — положительные. Пользователи пишут, что концерт дал им надежду на примирение, и благодарят Коржа за то, что он своей музыкой объединяет людей.

Но многие пользователи в Украине отреагировали на концерт негативно. Их возмутило то, что Корж говорит от абстрактном мире, прямо не называя Россию виновницей войны.

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Артиста обвиняют в том, что он фактически снимает ответственность за происходящее с «обычных» россиян, возлагая ее на политиков (и даже их не называя по имени), в то время как российские военные совершают в Украине преступления. Некоторые пользователи критикуют присутствовавших на концерте украинцев за то, что они разворачивали флаги Украины рядом с российскими — и даже предполагают, что это могла быть провокация.

Макс Корж в первый же день полномасштабного российского вторжения в Украину открыто осудил войну, а летом 2022 года записал песню «Свой дом». В ее припеве есть слова: «Прав тот, кто защищает свой дом». Тогда же он отменил все запланированные концерты в России.

С 2023 года Корж возобновил концертную деятельность в Европе, во время своих выступлений он регулярно призывал остановить войну и подчеркивал разницу между политиками и простыми людьми. Наиболее радикально настроенные украинские комментаторы критиковали его за «обтекаемость» выступлений, предполагая, что он просто опасается потерять большую российскую аудиторию.

Внимание. В следующем абзаце есть мат.

Во время концерта в Бухаресте, который предшествовал выступлению в Стамбуле и где тоже было много украинцев, зрители в какой-то момент начали скандировать: «Путин — хуйло!». Корж отреагировал так: «Друзья, на этом концерте, на следующем концерте кроме моего имени ничье имя нельзя кричать. Ни в хорошем, ни в плохом контексте, не надо никого пиарить». У входа на концерт в Бухаресте охрана забирала у зрителей национальные флаги.