Польша вышлет 57 украинцев и шестерых белорусов после беспорядков на концерте Макса Коржа в Варшаве

После концерта белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве польские власти выдали приказы о выдворении из страны 63 человек, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

По его словам, во время концерта произошли беспорядки, «акты агрессии и отдельные провокации». В связи со случившимся власти Польши решили выдворить людей, которых заподозрили в участии в беспорядках. Речь идет о 57 гражданах Украины и шести гражданах Беларуси.

Туск при этом подчеркнул, что в Польше «нельзя допустить разжигания антиукраинских настроений». «Так же как украинские власти должны следить за тем, чтобы никому в Украине или в Польше не пришло в голову, чтобы украинцы совершали какие-то ненужные антипольские жесты», — заявил премьер.

Концерт Макса Коржа прошел на стадионе PGE Narodowy в Варшаве 9 августа. В соцсетях разошлись видео с посетителями шоу, которые пришли с красно-черным флагом, который ассоциируется с Украинской повстанческой армией (УПА) и Организацией украинских националистов (ОУН). Эти объединения принимали участие в массовых убийствах поляков в 1943 году.

Через два дня власти Польши сообщили, что на концерте за различные нарушения были задержаны 109 человек, а людей, которые пришли с красно-черным флагом, ищут. Глава МВД Марчин Кервиньский говорил, что все, кто нарушил закон во время концерта, будут наказаны — вплоть до высылки из страны.