На гувернанток для сыновей Путина и Кабаевой тратят 3,5 миллиона рублей в месяц. Детей учат иностранным языкам нанятые за границей сотрудницы Им строго запрещают «затрагивать темы, связанные с ЛГБТ»

В январе 2026 года на зарплату трем гувернанткам для младших детей Владимира Путина потратили не менее 3,5 миллиона рублей, выяснил расследовательский проект «Система». Журналистам удалось ознакомиться с документами и перепиской, касающейся работы персонала, который занимается сыновьями Путина и олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.

У младших детей Путина — Ивана (родился в 2015 году) и Владимира (родился в 2019-м), по состоянию на начало 2026 года было как минимум три гувернантки: гражданка Боснии и Герцеговины София Б., гражданка Германии Ирэн Э. и гражданка ЮАР Кэрол Р. В мае последняя по неизвестной причине решила уволиться.

Выплаты сотрудницам, работающим с детьми Путина, рассчитываются индивидуально — в зависимости от отработанных часов. Официально гувернантки оформлены как «ведущие переводчики» Института профессиональной переподготовки Международного медицинского центра «Согаз», связанного с близким другом Путина Юрием Ковальчуком и дочерью президента Марией Воронцовой. Это дает им возможность получать визы и разрешения на работу в России как «высококвалифицированным специалистам».

В договорах у персонала прописан оклад 167 тысяч рублей, остальные выплаты проводятся по документам как премии. Кроме того, часть зарплаты гувернанткам могут платить наличными, примеры таких договоренностей есть в переписке.

Документы, с которым ознакомилась «Система», касаются 2017-2026 годов. Большая их часть отправлена на почтовый ящик, которым пользуются Олеся Федина и Екатерина Головачева — двоюродные сестры Алины Кабаевой. В документах не упоминаются ни Путин, ни Кабаева. Как правило, их дети указаны только как «подопечные». Однако в одном из документов, датированном 2019 годом, «подопечный» назван по имени: Иван Федин. При этом у сына Олеси Фединой другое имя.

Всего за девять лет в семье Путина и Кабаевой работали около 20 преподавателей. Как правило, в один период времени ребенком занимались 4-6 человек, часть — одновременно, часть — сменяя друг друга. В числе прочего в их задачу входило обучение иностранным языкам. В расписании трехлетнего Ивана были английский и немецкий.

Олеся Федина, как следует из документов, в 2019 году говорила гувернанткам, что Иван к четырем годам должен быть постоянно погружен в «языковую ванну». Его английская речь должна быть связной, как «речь грамотного европейца». Схожие требования выдвигались и к обучению немецкому языку.

«Система» приводит и еще одно требование, которое предъявляли к сотрудникам. В их контрактах было указано:

Никогда не навязывать подопечному свои религиозные, политические или идеологические взгляды. Не затрагивать темы сексуальных взаимоотношений или сексуального воспитания, не согласовав это предварительно с нанимателем. Ни при каких обстоятельствах не затрагивать темы, связанные с ЛГБТ.

За здоровьем преподавателей тщательно следили — перед приемом на работу от них требовали проходить обследование во все той же клинике «Согаз», а по возвращении из поездок повторять его. Инфекционное заболевание или любая другая болезнь, которая может повлиять на работу на срок более трех недель, рассматривались как повод для увольнения одним днем.

Преподаватели были обязаны ежедневно составлять многостраничные отчеты о работе. Покидать «семейный комплекс» — резиденцию на Валдае — им часто запрещали. В переписке с учительницей английского языка Джейн М. в 2022 году это объяснялось «условиями карантина».

Большинство упоминавшихся в документах преподавателей, работавших с детьми Путина, на вопросы «Системы» не ответили. Только одна из бывших гувернанток рассказала, что действительно работала в России в течение трех месяцев, но ей не говорили, кто был ее работодателем. «Я была просто человеком, получающим команды и приказы», — добавила она.

Имена детей Путина и Кабаевой, а также даты их рождения ранее выяснил центр «Досье». Иван и Владимир, говорилось в расследовании центра, живут в основном в президентской резиденции на Валдае (подробно о ней рассказывал «Проект» в 2023 году), с ними рядом находятся гувернантки, няни и тренеры. «Досье» также писало о схеме оформления преподавателей через сеть клиник, связанную с Ковальчуком, и о том, что подбором и работой с персоналом занимается Олеся Федина — двоюродная сестра Алины Кабаевой.

На Валдае рядом с резиденцией Путина построили дом для Алины Кабаевой и ее детей. Она добирается туда по специальной ветке железной дороги В Сочи у нее есть 2600-метровый пентхаус. Главное из расследования «Проекта»

