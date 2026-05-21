30 лет назад власти Кубы сбили над Флоридским проливом два самолета гуманитарной миссии, спасавшей беженцев с острова Теперь США обвиняют в этом 94-летнего Рауля Кастро
Министерство юстиции США предъявило заочные обвинения бывшему президенту Кубы Раулю Кастро в убийстве четырех человек и уничтожении двух самолетов организации Brothers to the Rescue, помогавшей кубинским эмигрантам.
Рауль Кастро — младший брат Фиделя Кастро, руководившего Кубой с момента революции 1959 года. В июне 2026-го Раулю Кастро исполнится 95 лет (его старший брат Фидель умер в 2016 году). До 2018 года Рауль Кастро занимал пост главы госсовета Кубы, на котором его сменил нынешний президент Мигель Диас Канель. Весной 2021 года Кастро также ушел с поста главы Коммунистической партии Кубы.
Речь идет о событиях 1996 года, когда базирующаяся в Майами организация Brothers to the Rescue проводила полеты над Флоридским проливом в поисках терпящих бедствие кубинских мигрантов. 24 февраля четверо участников Brothers to the Rescue — Карлос Коста, Армандо Алехандре, Марио де ла Пенья и Пабло Моралес — вылетели из Флориды в рамках очередной гуманитарной миссии на двух самолетах Cessna. Кубинские истребители МиГ-29 выпустили по ним ракеты. Оба самолета были сбиты. Погибли все четверо участников миссии.
Вскоре после инцидента кубинский лидер Фидель Кастро взял на себя ответственность за уничтожение самолетов. Он заявил, что в ходе предыдущих полетов организация разбрасывала над Гаваной листовки с призывами к антиправительственным протестам. Как указывает Минюст США, Рауль Кастро также несет ответственность за преступление, поскольку вместе со старшим братом был «лицом, принимавшим окончательные решения» в военной цепочке командования Кубы. Ведомство также приводит версию обвинения, согласно которой в начале 1990-х годов в организацию Brothers to the Rescue внедрились кубинские агенты, передававшие информацию о ее полетах кубинским властям.
Рауля Кастро и еще пятерых летчиков кубинских истребителей обвиняют в сговоре с целью убийства американских граждан, а также по двум эпизодам уничтожения воздушных судов и четырем эпизодам убийства. Максимальное наказание по этим статьям — смертная казнь или пожизненное заключение, уточняет Минюст.
«Спустя тридцать лет мы намерены привлечь к ответственности тех, кто виновен в убийстве четырех храбрых американцев», — заявил исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш. Он добавил, что президент Трамп и министерство юстиции «придерживаются простого принципа: если вы убиваете американцев, мы будем преследовать вас». Директор ФБР Кэш Патель добавил, что семьи погибших «ждали ответов 30 лет» и назвал обвинение Минюста «важным шагом» для привлечения виновных к ответственности.
Обвинительное заключение в отношении Рауля Кастро было вынесено большим жюри присяжных еще в апреле, но оставалось засекреченным до его публикации Минюстом 20 мая. The Washington Post отмечает, что это обвинение появилось на фоне усилившегося давления администрации Трампа на Кубу.
Кризис в отношениях США и Кубы обострился после возвращения Дональда Трампа на пост президента в январе 2025 года. С тех пор американский лидер регулярно высказывался о бедственном положении острова — и не исключал его «дружественного поглощения» Соединенными Штатами. С начала 2026 года Вашингтон фактически ввел блокаду на поставки топлива на Кубу морем. Это привело к тяжелейшему энергетическому кризису и отключениям электричества по всему острову.
В середине мае в Гаване прошли крупнейшие с начала года протесты. Тысячи местных жителей выходили на улицы, перекрывали дороги горящими кучами мусора, стучали в кастрюли и скандировали: «Включите свет!» и «Объединенный народ непобедим!». Министр энергетики и горной промышленности Кубы заявил, что страна полностью исчерпала запасы дизеля и мазута, а энергосистема острова находится в «критическом» состоянии.
20 мая действующий президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил США во лжи и манипуляции событиями. Он заявил, что в 1996 году Куба действовала «в рамках законной самообороны» и ее действия не нарушали международное право. По мнению президента Кубы, обвинения в адрес Рауля Кастро представляют собой «политическую акцию, цель которой — пополнить досье, создаваемое для оправдания безумной идеи военной агрессии» против острова.
Сам Дональд Трамп назвал действия Минюста «очень важным моментом». «Мы думаем о Кубе, это очень важно. Это был очень важный момент для людей — не только для кубинских американцев, но и для тех, кто приехал с Кубы и хочет вернуться туда», — заявил президент США. Когда журналисты спросили его, стоит ли ожидать эскалации с Кубой, он ответил: «Нет. Эскалации не будет. Я не думаю, что это необходимо».
Исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что обвинительное заключение — это не просто символический жест, добавив, что ждет Рауля Кастро в американском суде. «Мы ожидаем, что он окажется здесь — либо по собственной воле, либо каким-то другим способом», — подчеркнул Бланш.
The New York Times называет обвинительное заключение «беспрецедентной эскалацией» давления США на Кубу. Вместе с этим и NYT, и The Washington Post считают экстрадицию Рауля Кастро в США без применения военной силы (то есть без захвата, как это было в случае президента Венесуэлы Николаса Мадуро) «маловероятной». «Без сотрудничества Кубы это обвинительное заключение, скорее всего, останется символическим шагом», — пишет The Washington Post.