30 лет назад власти Кубы сбили над Флоридским проливом два самолета гуманитарной миссии, спасавшей беженцев с острова Теперь США обвиняют в этом 94-летнего Рауля Кастро

Акция памяти погибших участников организации Brothers to the Rescue на стадионе «Оранж Боул» в Майами, 2 марта 1996 года Colin Braley / Reuters / Scanpix / LETA

Министерство юстиции США предъявило заочные обвинения бывшему президенту Кубы Раулю Кастро в убийстве четырех человек и уничтожении двух самолетов организации Brothers to the Rescue, помогавшей кубинским эмигрантам.

Рауль Кастро — младший брат Фиделя Кастро, руководившего Кубой с момента революции 1959 года. В июне 2026-го Раулю Кастро исполнится 95 лет (его старший брат Фидель умер в 2016 году). До 2018 года Рауль Кастро занимал пост главы госсовета Кубы, на котором его сменил нынешний президент Мигель Диас Канель. Весной 2021 года Кастро также ушел с поста главы Коммунистической партии Кубы.

Речь идет о событиях 1996 года, когда базирующаяся в Майами организация Brothers to the Rescue проводила полеты над Флоридским проливом в поисках терпящих бедствие . 24 февраля четверо участников Brothers to the Rescue — Карлос Коста, Армандо Алехандре, Марио де ла Пенья и Пабло Моралес — вылетели из Флориды в рамках очередной гуманитарной миссии на двух самолетах Cessna. Кубинские истребители МиГ-29 выпустили по ним ракеты. Оба самолета были сбиты. Погибли все четверо участников миссии.

Вскоре после инцидента кубинский лидер Фидель Кастро взял на себя ответственность за уничтожение самолетов. Он заявил, что в ходе предыдущих полетов организация разбрасывала над Гаваной листовки с призывами к антиправительственным протестам. Как указывает Минюст США, Рауль Кастро также несет ответственность за преступление, поскольку вместе со старшим братом был «лицом, принимавшим окончательные решения» в военной цепочке командования Кубы. Ведомство также приводит версию обвинения, согласно которой в начале 1990-х годов в организацию Brothers to the Rescue внедрились кубинские агенты, передававшие информацию о ее полетах кубинским властям.

Рауля Кастро и еще пятерых летчиков кубинских истребителей обвиняют в сговоре с целью убийства американских граждан, а также по двум эпизодам уничтожения воздушных судов и четырем эпизодам убийства. Максимальное наказание по этим статьям — смертная казнь или пожизненное заключение, уточняет Минюст.

«Спустя тридцать лет мы намерены привлечь к ответственности тех, кто виновен в убийстве четырех храбрых американцев», — заявил исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш. Он добавил, что президент Трамп и министерство юстиции «придерживаются простого принципа: если вы убиваете американцев, мы будем преследовать вас». Директор ФБР Кэш Патель добавил, что семьи погибших «ждали ответов 30 лет» и назвал обвинение Минюста «важным шагом» для привлечения виновных к ответственности.

Обвинительное заключение в отношении Рауля Кастро было вынесено большим жюри присяжных еще в апреле, но оставалось засекреченным до его публикации Минюстом 20 мая. The Washington Post отмечает, что это обвинение появилось на фоне усилившегося давления администрации Трампа на Кубу.

Выступление члена палаты представителей США Марио Диаса-Баларта (в центре) на пресс-конференции, посвященной бывшему президенту Кубы Раулю Кастро, 20 мая 2026 года Alex Wong / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Кризис в отношениях США и Кубы обострился после возвращения Дональда Трампа на пост президента в январе 2025 года. С тех пор американский лидер регулярно высказывался о бедственном положении острова — и не исключал его «дружественного поглощения» Соединенными Штатами. С начала 2026 года Вашингтон фактически ввел блокаду на поставки топлива на Кубу морем. Это привело к тяжелейшему энергетическому кризису и отключениям электричества по всему острову.

В середине мае в Гаване прошли крупнейшие с начала года протесты. Тысячи местных жителей выходили на улицы, перекрывали дороги горящими кучами мусора, стучали в кастрюли и скандировали: «Включите свет!» и «Объединенный народ непобедим!». Министр энергетики и горной промышленности Кубы заявил, что страна полностью исчерпала запасы дизеля и мазута, а энергосистема острова находится в «критическом» состоянии.

20 мая действующий президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил США во лжи и манипуляции событиями. Он заявил, что в 1996 году Куба действовала «в рамках законной самообороны» и ее действия не нарушали международное право. По мнению президента Кубы, обвинения в адрес Рауля Кастро представляют собой «политическую акцию, цель которой — пополнить досье, создаваемое для оправдания безумной идеи военной агрессии» против острова.

Сам Дональд Трамп назвал действия Минюста «очень важным моментом». «Мы думаем о Кубе, это очень важно. Это был очень важный момент для людей — не только для кубинских американцев, но и для тех, кто приехал с Кубы и хочет вернуться туда», — заявил президент США. Когда журналисты спросили его, стоит ли ожидать эскалации с Кубой, он ответил: «Нет. Эскалации не будет. Я не думаю, что это необходимо».

Исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что обвинительное заключение — это не просто символический жест, добавив, что ждет Рауля Кастро в американском суде. «Мы ожидаем, что он окажется здесь — либо по собственной воле, либо каким-то другим способом», — подчеркнул Бланш.

The New York Times называет обвинительное заключение «беспрецедентной эскалацией» давления США на Кубу. Вместе с этим и NYT, и The Washington Post считают экстрадицию Рауля Кастро в США без применения военной силы (то есть без захвата, как это было в случае президента Венесуэлы Николаса Мадуро) «маловероятной». «Без сотрудничества Кубы это обвинительное заключение, скорее всего, останется символическим шагом», — пишет The Washington Post.

«Кажется, это конец» На Кубе — худший энергетический кризис в истории. США блокируют поставки нефти, миллионы людей остались без топлива, еды и электричества

