Войска РФ через два дня после окончания перемирия, длившегося с 9 по 11 мая, нанесли массированный удар по Украине, применив более 670 ударных беспилотников и 56 ракет. В Киеве в Дарницком районе из-за российского удара обрушилась секция жилого дома — с первого по девятый этажи. Были разрушены 18 квартир. Утром 15 мая, когда завершилась поисково-спасательная операция, продолжавшаяся более суток, глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что в списке погибших в результате удара по Киеву 24 человека, в том числе трое детей. Среди них 12-летняя Любава Яковлева и ее старшая сестра — дочери военного Евгения Яковлева с позывным «Рыжий», погибшего на войне в апреле 2023 года. Сообщение о гибели Любавы опубликовал на своей странице в фейсбуке лицей № 323, где она училась. В посте говорилось, что ее старшая сестра по-прежнему находится под завалами. За ночь выживших под завалами обнаружить не удалось. 15 мая объявлено в Киеве днем траура. «Медуза» публикует фото поисково-спасательной операции.

Спасатели ГСЧС разбирают завалы на месте обрушившейся секции дома в Дарницком районе. Киев, 14 мая 2026 года Maxym Marusenko / NurPhoto / Getty Images

Последствия российского удара по жилому дому в Киеве. 14 мая 2026 года Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Спасатели с телом одной из жертв российского удара по Киеву Mykola Tymchenko / EPA / Scanpix / LETA

Вид на разрушенный в результате российского удара дом из соседнего здания Torres Kantorowicz / SIPA / Scanpix / LETA

