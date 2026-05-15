Жертвами российского удара по Киеву 14 мая стали 24 человека. В городе траур
В результате российского удара по Киеву погибли, по последним данным, 24 человека, 48 пострадали, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. Среди погибших трое детей, добавил он.
Поисково-спасательная операция на месте частично разрушенного в результате российского удара девятиэтажного дома, написал глава МВД Украины в своем телеграм-канале, продолжалась более 28 часов.
15 мая объявлен в Киеве днем траура по погибшим.