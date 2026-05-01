«Экология в норме, небо на замке. Просто не открывайте окна» Издание из Анапы выпустило «эксклюзивное интервью губернатора Краснодарского края» о том, что происходит в Туапсе. Редакция его удалила, заявив, что сайт взломали «враги»

Александер Казаков / ТАСС / Profimedia

На сайте краснодарского издания «Анапа Регион» 29 апреля опубликовали статью с заголовком «Эксклюзивное интервью губернатора Краснодарского края о ситуации в Туапсе». Вскоре публикация была удалена (но ее копия сохранилась в веб-архиве), а редакция сообщила, что сайт взломали, разместив фейковое интервью. В этой публикации были следующие заявления:

«Сегодня очень много спекуляций и манипуляций на этот счет (речь идет об атаках беспилотников — прим. »Медузы»)… В некоторых случаях, отдельные фрагменты вражеских беспилотников наносят незначительный ущерб нашим предприятиям, но в целом все эти беспилотники — это, по сути, бессильная злоба».

«Наши расчеты сил ПВО и подразделения радиоэлектронной борьбы — отработали максимально эффективно… Если бы не слаженная работа военных, на территорию края могли бы долететь в сотни раз больше ударных беспилотников. Поэтому важно понимать главное: наш край всегда был и будет под надежной защитой».

«Мы видим новую, я бы сказал, подлую инновационную тактику врага — они цепляют к дронам дополнительные баки с мазутом. Зачем? Чтобы при сбитии создать яркое пламя, дым. Это чистой воды психологическая атака, работа на камеру. Мы это называем «эффектом нефтяных капель». Когда наши ребята сбивают цель, этот мазут распыляется и горит на земле».

«Никаких серьезных «прилетов» нет, это я вам заявляю официально. А если и есть некоторые очаги задымления и локального возгорания, то это исключительно из-за падения обломков уничтоженных аппаратов и их последующей неконтролируемой детонации при ударе о землю».

«Отдельно хочу сказать о нашей прокуратуре. Коллеги не просто следят за порядком, они вышли с инициативой: на местах, где упали вражеские дроны, проводить рекультивацию и высаживать деревья. Это очень правильный, хозяйский подход. Мы на каждый их акт агрессии ответим созиданием».

«Дорогие земляки, я призываю вас только к одному — сохраняйте спокойствие и мудрость. Не верьте вбросам, которые гуляют по интернету. Экология в норме, небо на замке. Мы рекомендуем просто не открывать окна в ближайшее время, соблюдать элементарную осторожность — это нормальная практика».

«Кубань — это крепость. У нас есть всё, чтобы обеспечить безопасность. Мы работаем, мы защищаем и мы созидаем. Ситуация под полным моим личным контролем».

«Несанкционированный материал был незамедлительно удален, а работоспособность ресурса восстановлена. Вся содержащаяся в статье информация злонамеренный вброс и фейк, к которому наша редакция не имеет никакого отношения», — говорится в сообщении «Анапа Регион».

В редакции также утверждают, что «в силу муниципального статуса» издания они не могли взять у губернатора интервью о другом городе, а «содержание статьи и форма подачи материала явно указывает на недостоверность информации».

Редакция призвала всех, кто «успел использовать этот фейковый материал», удалить основанные на нем сообщения, поскольку они не соответствуют действительности.

Кто именно стоит за публикацией «фейкового интервью», в «Анапа Регион» не уточнили. Редакция отметила, что «привержена честной, открытой и достоверной информационной политике», а «враг не дремлет».

При этом анапское СМИ обвинило польское русскоязычное издание «Вот так» в том, что оно может быть причастно к «фейковому интервью». «Анапа Регион» связала журналистов «Вот так» с «вбросом» после того, как те заметили удаленное интервью и обратились к главному редактору «Анапа Регион» за разъяснениями.

«На целенаправленную провокацию указывает и тот факт, что в скором времени после удаления статьи с сайта, на официальную почту нашего издания пришло письмо с запросом информации по теме от издания «Вот так», официально признанного иноагентом на территории РФ», — пишет «Анапа Регион». В редакции пришли к выводу, что запрос от «Вот так» «свидетельствует о заранее подготовленной схеме внедрения и распространения фейка».

Анапское издание также опубликовало скриншот письма, которое, как утверждается, пришло им от «Вот так». Неясно, действительно ли это то письмо, которое польское издание отправило коллегам в Анапе. На своем сайте «Вот так» выпустило статью о публикации и удалении «эксклюзивного интервью губернатора». В ней говорится, что журналисты действительно обращались в «Анапа Регион» за комментарием, но не получили ответ. Анапское издание утверждает, что ответило на запрос «Вот так».

Кондратьев публикацию и удаление «эксклюзивного интервью» не комментировал. Неясно, давал ли он интервью «Анапа Регион». И если давал, то когда именно. Но интервью сочли реальным не только независимые издания, но и Z-блогеры.

В последние две недели город Туапсе Краснодарского края несколько раз подвергался атакам украинских беспилотников. Удары приходятся по морскому терминалу Туапсе и местному нефтеперерабатывающему заводу. В результате в Туапсе 14 из последних 16 дней горят нефтепродукты. Это привело к экологической катастрофе в городе.