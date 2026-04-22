Соловьев снова оскорбил женщину — но теперь за него вступился МИД России. Ведь эта женщина — премьер-министр «недружественного государства» Джорджа Мелони Цепочка цитат

Пропагандист Владимир Соловьев несколько дней назад подвергся жесткой критике, после того как оскорбил блогера Викторию Боню из-за ее обращения к Владимиру Путину. Пользователи соцсетей начали массово стыдить Соловьева (который и раньше неоднократно оскорблял женщин), призывали к его «отмене» и требовали извинений. Однако пропагандист не только не извинился перед Боней, но и не прекратил оскорбления в адрес женщин. В эфире своего шоу 21 апреля он назвал «проституткой» и «фашистской тварью» премьер-министра Италии Джорджу Мелони. На это отреагировали в Риме: посла России вызвали в министерство иностранных дел Италии, а сама Мелони ответила Соловьеву в соцсети икс. После этого МИД РФ фактически стал выгораживать пропагандиста — а он сам продолжил нападки в адрес премьера Италии.

Владимир Соловьев (в эфире «Соловьев Live»):

Idiota patentata, una cattiva donnuccia, vergogna della razza umana, Giorgia «putta» Meloni […]. Вот эта Мелони — фашистская тварь, предавшая своих избирателей, потому что шла совсем с другими лозунгами. Ну, предательство — это ее второе имя. Она предала и Трампа, которому до этого клялась в верности.

Глава МИД Италии Антонио Таяни (в соцсети икс):

Я распорядился вызвать в МИД посла России Парамонова, чтобы выразить официальные протесты после крайне серьезных и оскорбительных заявлений ведущего Владимира Соловьева на российском телевидении в адрес Джорджи Мелони.

Джорджа Мелони (в соцсети икс)

По своей природе усердный пропагандист режима не может преподать уроки ни последовательности, ни свободы. Но эти карикатуры, конечно же, не изменят наших методов. У нас, в отличие от других, нет никаких условий, нет хозяев, и мы не принимаем приказов.

Наш компас остается одним: интересы Италии. И мы будем продолжать следовать ему с гордостью, к большому неудовольствию пропагандистов во всем мире.

Посол РФ в Италии Алексей Парамонов (в соцсетях):

В очередной раз итальянские дипломаты «попали в штангу» с моим вызовом в МИД Италии для предъявления претензий в связи с якобы нападками из Москвы на […] Джорджу Мелони.

Вряд ли можно отнести к общепринятым в дипломатической практике нынешний повод для вызова в МИД — слова известного российского журналиста, пусть даже очень талантливого и популярного в народе, прозвучавшие на его собственном частном онлайн-канале.

Представитель МИД РФ Мария Захарова (на пресс-брифинге):

Когда они оскорбляют нашу страну, причем делается это на уровне представителей правительства, с их точки зрения это не только нормально, но мы даже не имеем права на какие-то неудовольствия. А если мы их выражаем, то вызывают нашего посла.

А когда с нашей стороны не государственные деятели, не дипломаты, а общественные деятели, журналисты, говорят о своих ощущениях из-за того, что Италия […] всячески поддерживает киевский режим […], то это является поводом для вызова российского посла. Это уже не двойные стандарты, это отсутствие стандарта.

Владимир Соловьев (в телеграм-канале):

Госпожа Мелони, с вами говорит человек, которого итальянские власти в очередной раз подвергли гонениям — еврей. Подобное в истории Италии происходило не единожды. Не пропагандист, а еврей и антифашист обращается к вам, последователям фашиста Муссолини […]. Вы, разделяя взгляды Муссолини, подписываетесь под всеми преступлениями фашистской Италии и, по логике вещей, должны разделять за них ответственность. Во всяком случае, вы демонстрируете симпатии к этим преступлениям, поддерживая нацистское украинское государство […]. И когда вы отвечаете мне лично, всегда держите это в своей голове.

«Все, чего вы добьетесь, — это настоящий женский бунт» В инстаграме флешмоб в защиту Виктории Бони, которую оскорбили Соловьев и Милонов. Им грозят судом и требуют извинений

