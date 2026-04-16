Пит Хегсет прочел в Пентагоне молитву американских летчиков. Она основана на знаменитой фразе Джулса из «Криминального чтива»

Alex Wong / Getty Images

Министр войны США Пит Хегсет во время христианского богослужения в Пентагоне 15 апреля прочел молитву, которую, по его словам, произносят американские летчики перед поисково-спасательными операциями.

Хегсет заявил, что молитва основана на отрывке из Книги пророка Иезекииля, входящей в Ветхий Завет. Однако пользователи соцсетей заметили, что она напоминает речь героя Сэмюэля Л. Джексона в фильме «Криминальное чтиво», пишут Newsweek и The Guardian.

Во время службы в комплексе Пегтагона Хегсет сообщил, что молитву, известную среди военных как «CSAR 25:17», произносят перед миссиями CSAR (то есть Combat Search and Rescue — боевые поисково-спасательные операции). В том числе ее произносили во время операции по спасению экипажа истребителя F-15, сбитого в Иране в начале апреля.

Newsweek привел цитату Хегсета:

Путь потерпевшего крушение летчика со всех сторон окружен беззакониями эгоистов и тиранией злодеев. Блажен тот, кто во имя товарищества и долга ведет заблудших через долину тьмы, ибо он поистине хранитель своего брата и обретатель потерянных детей. И я обрушу на тебя великую месть и яростный гнев тех, кто пытается схватить и уничтожить моего брата. И ты узнаешь, что мой позывной — , когда я обрушу на тебя свою месть. Аминь.

А вот как похожую молитву произнес Джулс Уиннфилд — герой Сэмюэля Л. Джексона в оскароносном фильме Квентина Тарантино — прежде чем убить другого персонажа. Приводим перевод по классической для России озвучке:

Путь праведника труден, ибо препятствуют ему себялюбивые и тираны из злых людей. Блажен тот пастырь, кто во имя милосердия и доброты ведет слабых за собой сквозь долину тьмы, ибо именно он и есть тот самый, кто воистину печется о ближних своих. И совершу над ними великое мщение и свое наказание яростное над всеми теми, кто замыслил отравить братьев моих. И узнаешь ты, что имя мое Господь, когда совершу над ними мое мщение.

Вот как эта фраза звучит в Ветхом Завете (Иезекииль 25:17) в синодальном переводе:

И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными; и узнают, что Я — Господь, когда совершу над ними Мое мщение.

Как отмечает The Guardian, и заявление Хегсета, и фраза из культового фильма Тарантино похожи друг на друга и значительно расширяют оригинальный библейский текст.

После выступления Хегсета один из пользователей реддита написал: «Пит Хегсет цитирует фальшивый библейский стих из „Криминального чтива“ во время проповеди в Пентагоне». Другой пользователь ответил: «Бро, его спичрайтер точно над ним подшучивает. Это прямо как из фильма, ритм речи сразу узнаешь». Третий добавил: «Это сатира… не так ли?!»

Пит Хегсет столкнулся с критикой своего выступления на фоне того, что демократы подготовили резолюцию об импичменте главы Пентагона, в том числе из-за войны США с Ираном.

еще о питере хегсете

Министра обороны США Пита Хегсета заподозрили в военном преступлении — точнее, в том, что он отдал приказ убить двух человек с потопленной лодки с наркотиками Скорее всего, ему ничего за это не будет

