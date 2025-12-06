Julia Demaree Nikhinson / AP / Scanpix / LETA

Американские военные в Карибском море с сентября 2025 года наносят удары по судам, которые, как заявляют представители администрации США, перевозят наркотики из Венесуэлы. В ходе этой кампании потоплено не менее 21 судна, погибли не менее 83 человек.

28 ноября газета The Washington Post сообщила со ссылкой на анонимные источники подробности первой такой операции. Ее провели 2 сентября. Судно, на борту которого находились 11 человек, выследили при помощи разведывательного дрона у побережья острова Тринидад и нанесли по нему ракетный удар. Вскоре Пентагон обнародовал видео этого удара.

По данным The Washington Post, после этого дрон обнаружил, что два человека выжили и цепляются за обломки судна. По ним нанесли второй удар. Приказ об этом отдал непосредственный руководитель операции адмирал Фрэнк Брэдли, руководствуясь устной директивой министра обороны США Пита Хегсета «убить всех». О втором ударе Пентагон публично не сообщал.

Сомнения в законности военной операции в Карибском море были и раньше. Но после публикации The Washington Post и признания Белого дома, что в ней в целом верно описано произошедшее 2 сентября, не только демократы, но и многие республиканцы в Конгрессе стали требовать расследования.

Лодка, уничтоженная ударом ВМС США 2 сентября 2025 года Страница Дональда Трампа в Truth Social

Хегсет заявил 2 декабря, что наблюдал в прямом эфире за первым ударом, но не видел выживших, не приказывал нанести второй удар и не видел его, поскольку ушел на рабочую встречу. Приказ, по его словам, отдал Брэдли, и Хегсет подчеркнул, что всецело поддерживает решение адмирала.

Уже 5 декабря Брэдли давал показания на закрытых слушаниях в Конгрессе и демонстрировал конгрессменам видео второго удара. Полные материалы слушаний засекречены, а присутствовавшие конгрессмены излагают каждый свою версию того, что сказал Брэдли. В одном они сходятся: директива Хегсета не была сформулирована в виде «убейте их всех» — был конкретный приказ уничтожить наркотики на борту судна и 11 человек, которые их перевозили.

Администрация Трампа настаивает, что США находятся в состоянии «вооруженного конфликта» с наркокартелями — то есть воспринимают их не просто как криминальные группировки, а как воюющих боевиков. Исходя из этого, люди, которые перевозят наркотики по морю, объявляются комбатантами, а их действия квалифицируются не как контрабанда запрещенных товаров, а как военные операции. Соответственно, для борьбы с ними задействуют не правоохранительные органы, а вооруженные силы.

Вне администрации мало кто принимает это обоснование. Но даже если принять — международное право прямо запрещает стрелять по тем, кто выбыл из боя, ранен, потерпел кораблекрушение. А если, вопреки позиции Белого дома, Пентагона и министерства юстиции США, не считать борьбу с наркотрафиком военным конфликтом, то все 83 человека, погибшие в результате американских ударов, — жертвы внесудебных расправ. Такого мнения придерживаются многие эксперты по международному праву (пример).

Обычно американские военные проводят подобные операции при участии юридических советников, которые дают оценки, согласуют план с нормами права войны, анализируют риски, готовят документы. Но, по информации журналистов, на сей раз участие профессиональных военных юристов было минимальным. Хегсет вообще известен тем, что относится к ним с недоверием.

Еще в ноябре стало известно, что существует секретный меморандум министерства юстиции о борьбе с наркотрафиком в Карибском бассейне военными средствами. В нем говорится, что имеет место вооруженный конфликт. И даже если впоследствии эта позиция будет признана неверной — по суду или просто при смене администрации, — все удары, нанесенные в период действия меморандума, будут считаться законными.

Нечто подобное случилось с пытками в секретных тюрьмах ЦРУ в 2000-е годы. В период президентства Джорджа Буша — младшего министерство юстиции подготовило меморандум, который фактически разрешал пытать предполагаемых террористов. В 2009 году новый глава министерства юстиции Эрик Холдер, назначенный Бараком Обамой, начал расследование того, как обращались с заключенными секретных тюрем, — но пыток это расследование не касалось, потому что существовал этот меморандум, и все, что делалось в заданных им рамках, считалось законным.

Конкретный случай со вторым ударом 2 сентября может стать предметом особого разбирательства. Учитывая позицию министерства юстиции, юридических последствий, скорее всего, тоже не будет — но могут быть политические. Если Конгресс придет к выводу, что Хегсет, Брэдли или еще кто-то совершил военное преступление, он может лишить операцию в Карибском море финансирования и инициировать импичмент министра обороны или даже президента Дональда Трампа.

«Медуза»