Один из самолетов ВВС США F-15E Strike Eagle, участвующих в бомбардировках Ирана. 16 марта 2026 года Usaf/U.S. / Air / Planet Pix / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Как офицер ВВС США оказался на территории Ирана

Истребитель F-15E Strike Eagle участвовал в бомбардировках территории Ирана в пятницу, 3 апреля, когда попал под огонь иранских военных. Оба члена экипажа — пилот и оператор, отвечающий за системы вооружения на борту — успешно катапультировались до того, как самолет разбился.

Как уточняет The New York Times, летчикам удалось спуститься на парашютах в отдаленном горном регионе на юго-западе Ирана, где существует сильная оппозиция Исламской Республике, а потому они могли рассчитывать на помощь местных жителей (впрочем, получили ли они такую помощь, источники американских СМИ не раскрывают). После приземления оба военных связались друг с другом по закрытой системе связи и включили аварийные маяки для передачи геолокации.

Инцидент стал болезненным ударом по репутации ВВС США: впервые с начала большой войны в конце февраля — и впервые более чем за 20 лет участия в боевых действиях в разных регионах мира — американский F-15 был сбит противником (еще три машины 1 марта попали под «дружественный огонь» в Кувейте). Но еще более сильный ущерб Вашингтону нанесло бы попадание в плен летчиков.

Поэтому американское политическое и военное руководство развернуло масштабную спасательную операцию. Пилот был оперативно обнаружен и эвакуирован через несколько часов после катапультирования. Как отмечает со ссылкой на собственные источники издание Axios, во время этой операции Иран атаковал американский вертолет Blackhawk. Члены экипажа воздушного судна получили ранения. Но вертолет тем не менее смог продолжить полет и благополучно добраться до неподконтрольной иранским военным территории.

А вот поиски и эвакуация второго офицера ВВС США затянулись более чем на сутки.

Фотография катапультного кресла, опубликованная Корпусом стражей Исламской революции @IRGCIntelli / X

Как спасали застрявшего в Иране военного

Из утечек в медиа известно, что этот офицер, имеющий звание полковника ВВС США, получил ранения при катапультировании и приземлении и до прибытия помощи укрывался в горной расселине, откуда и транслировал свое местоположение. Из оружия у него при себе был только пистолет.

Спасение было уникальным по своему масштабу и скорости, солидарны источники многих американских и зарубежных СМИ. Координацией усилий по вызволению офицера из Ирана занимались силы специальных операций США. Спецназовцам пришлось проникнуть глубоко на территорию противника.

Всего в операции участвовали сотни военнослужащих, десятки боевых самолетов, вертолетов, а также были задействованы средства кибербезопасности, космической и другой разведывательной деятельности. Ради поисков летчика с F-15 Дональд Трамп даже приостановил другую активность Пентагона в Иране.

Aмериканский самолет C-130 Hercules и вертолеты HH-60 Pave Hawk, летящие на низкой высоте над юго-западом Ирана и проводящие дозаправку в воздухе в рамках поисково-спасательной операции Iranʼs First International News Network

Штурмовик A-10 Warthog, участвовавший в поисковой операции, в пятницу также был сбит Ираном. Но риска попадания еще одного военного в плен удалось избежать: пилот Warthog катапультировался над Персидским заливом и был успешно спасен, отмечает CBS News.

Помимо потери F-15 и A-10, а также повреждения участвовавшего в спасательной операции Blackhawk, которые подтверждают и американские источники, иранские военные сообщали, что им удалось сбить и самолет-дозаправщик C-130.

Поскольку иранские военные пытались опередить американцев и захватить летчика, штурмовикам ВВС США пришлось сбросить в районе поиска несколько бомб и открыть прямой огонь по силам, командированным Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). По словам двух бывших высокопоставленных военных чиновников, знакомых с ходом операции, когда американские военные уже приблизились к сбитому офицеру, между ними и иранцами даже завязался непосредственный бой из стрелкового оружия.

В результате группе спецназа США все же удалось первой добраться до своего сослуживца. Но и на финальном этапе возникли непредвиденные проблемы: два транспортных самолета, которые должны были доставить спасателей и спасаемого в безопасное место, оказались повреждены на отдаленной базе в Иране. Тогда командование операции решило оперативно перебросить для эвакуации три новых воздушных судна. А два поврежденных самолета взорвали, чтобы они не попали в руки КСИР.

Что выяснили про уничтожение самолетов OSINT-энтузиасты Уже после выхода публикаций в ведущих американских СМИ OSINT-специалисты в соцсети X провели собственное исследование кадров со следами уничтоженных военных самолетов и вертолетов США, распространенных иранскими властями. Согласно их выводам, два самолета MC-130Js, которые американская сторона якобы уничтожила самостоятельно, могли быть до этого поражены иранскими военными на заброшенном аэродроме под городом Исфаханом. Когда именно и для каких целей США создали эту оперативную базу, неизвестно. Но от предполагаемого местоположения спасенного летчика этот объект находится в сотнях километров. Гораздо ближе к нему (на расстоянии примерно в 50 километров) расположен ядерный центр, где, как считается, Иран прячет более 400 килограммов обогащенного урана.

Три спасательных воздушных судна в итоге вылетели из Ирана в Кувейт, каждый немного отставая друг от друга, сообщили источники CBS News. Миссия завершилась незадолго до полуночи 4 апреля, и все американские силы покинули воздушное пространство Ирана. Спасенный офицер теперь находится в безопасности на территории Кувейта, где ему оказывается медицинская помощь.

Кто еще помогал в операции

В спасении летчика было непосредственно задействовано также Центральное разведывательное управление. Ведомство развернуло кампанию по дезинформации, распространяя внутри Ирана слухи о том, что американские войска уже нашли офицера и эвакуируют его.

На самом же деле в тот момент ЦРУ использовало свои возможности для отслеживания военного в горной расщелине. И передало точное местоположение Пентагону и Белому дому.

По информации агентства Iran International, помощь американским военным в операции оказывал и Израиль. Силами двух спецподразделений: «Шальдаг» (спецназ ВВС Израиля) и «Саерет Маткаль» (спецназ Генштаба ЦАХАЛ).

Сам Дональд Трамп и высокопоставленные члены его команды следили за спасательной операцией из ситуационного центра в Вашингтоне. Президент подтвердил в своей соцсети Truth Social факт спасения офицера, назвав произошедшее «одной из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США».

По его словам, полковник ВВС США «получил ранения, но с ним все будет в порядке»:

Этот храбрый воин находился за линией фронта в коварных горах Ирана, преследуемый нашими врагами, которые с каждым часом приближались все ближе.

Что будет дальше

Не допустить попадания летчиков в иранский плен Трампу было особенно важно в преддверии истечения очередного ультиматума, который он поставил исламской республике. Уже с понедельника стране грозят новые мощные атаки по энергетической инфраструктуре, о которых президент США напомнил в своей соцсети в субботу:

Время на исходе — осталось 48 часов, прежде чем на них обрушится настоящий ад.

До истечения ультиматума, по замыслу Трампа, Иран обязан открыть для судоходства Ормузский пролив. Из-за перекрытия этой важнейшей для мировой нефтеторговли артерии цены на нефть взлетели уже до 120 долларов за баррель и к середине мая могут подскочить к отметке в 150 долларов.

«Адом» со своей стороны грозит США и Иран. «Мы будем без ограничений наносить удары по всей инфраструктуре, используемой террористическими американскими военными, а также по инфраструктуре сионистского режима, используя разрушительные и непрерывные атаки», — заявил, согласно Financial Times, в субботу генерал-майор Али Абдоллахи из главного командного центра вооруженных сил Ирана.

В тот же день поздно вечером Исламская Республика нанесла удары по ключевой инфраструктуре водоснабжения и электроснабжения в Кувейте, причинив «серьезный материальный ущерб» электроэнергетическим и опреснительным установкам, отметили власти Кувейта.

Комплекс министерств страны, в котором расположены штаб-квартиры министерств нефти и финансов, также подвергся атаке беспилотника. В результате обеих атак никто не пострадал.

Что еще Трамп говорил о планах войны с Ираном

Трамп выступил с обращением к нации Он пообещал «быстро» завершить войну с Ираном, но точные сроки не назвал. А за Ормузский пролив должны отвечать другие страны, потому что США он не нужен

Что еще Трамп говорил о планах войны с Ираном

Трамп выступил с обращением к нации Он пообещал «быстро» завершить войну с Ираном, но точные сроки не назвал. А за Ормузский пролив должны отвечать другие страны, потому что США он не нужен

