Трамп объявил о спасении члена экипажа истребителя F-15, сбитого в Иране

Дональд Трамп объявил, что вооруженные силы США провели «одну из самых смелых поисково-спасательных операций», в результате которой спасен американский военный, член экипажа сбитого в Иране истребителя F-15. Об этом президент США написал в соцсети Truth Social.

«Этот храбрый воин находился за линией фронта в коварных горах Ирана, преследуемый нашими врагами, которые приближались с каждым часом. <…> По моему указанию вооруженные силы США направили десятки самолетов, вооруженных самым смертоносным оружием в мире, чтобы забрать его. Он получил ранения, но с ним все будет в порядке», — заявил Трамп.

Он добавил, что накануне США спасли пилота сбитого истребителя. По словам Трампа, официально эта информация не подтверждалась, чтобы не ставить под угрозу вторую операцию. Американский президент заявил, что это был «первый случай в истории, когда два американских пилота были спасены по отдельности в глубине вражеской территории». При проведении спасательной операции никто из американских военных не пострадал.

The New York Times называет спасение члена экипажа истребителя «двухдневной гонкой» между американскими и иранскими силами «не на жизнь, а на смерть». Военный более 24 часов скрывался от иранских войск в горной расщелине, имея при себе только пистолет. Изначально о его местонахождении не знали ни американские, ни иранские военные. ЦРУ, по информации NYT, запустило кампанию дезинформации, чтобы запутать иранские силы и убедить их, что военный спасен. Вскоре ЦРУ обнаружило местонахождение военного и передало эту информацию Пентагону, рассказал источник газеты.

В операции по спасению офицера участвовали сотни бойцов спецназа и других военнослужащих, а также десятки американских боевых самолетов и вертолетов. По словам собеседника NYT, американские штурмовые самолеты наносили удары по иранским отрядам, чтобы не подпустить их к месту, где скрывался член экипажа истребителя.

3 апреля The New York Times, Axios и другие СМИ сообщили, что в Иране сбит американский истребитель F-15. Позже также стало известно, что в районе Ормузского пролива потерпел крушение самолет A-10 Thunderbolt II. Иранские СМИ, в свою очередь, объявили, что американский самолет A-10 был подбит. Пилот A-10 сумел вывести самолет за пределы воздушного пространства Ирана, после чего успешно катапультировался. Штурмовики A-10 были задействованы в операции по поиску пилота сбитого F-15.

