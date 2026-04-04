ВВС США за один день потеряли в Иране два самолета

Американские военные в пятницу, 3 апреля, потеряли два самолета, участвовавшие в войне с Ираном. Помимо сбитого истребителя F-15, о котором было известно ранее, в районе Ормузского пролива потерпел крушение самолет A-10 Thunderbolt II, пишут The New York Times и CNN.

Пилот A-10 спасен, заявили изданию два правительственных источника, не раскрывая другие подробности. Источники CNN добавили, что пилот A-10 сумел вывести самолет за пределы воздушного пространства Ирана, после чего успешно катапультировался.

Иранские СМИ, в свою очередь, объявили, что американский самолет A-10 был подбит и упал в Персидский залив. Официально американское командование потерю A-10 пока не прокомментировало.

CNN пишет, что штурмовики A-10 задействованы в операции по поиску пилота сбитого F-15. Сообщалось, что иранцы пытались подбить вертолеты, участвующие в операции, американские военные, как утверждалось, не пострадали.

Судя по всему, иранский режим не только выжил, но и укрепился. Никита Смагин подводит итоги месяца войны для Исламской Республики И рассказывает как она превращается в гарнизонное государство

Судя по всему, иранский режим не только выжил, но и укрепился. Никита Смагин подводит итоги месяца войны для Исламской Республики И рассказывает как она превращается в гарнизонное государство