Massive Attack записали песню с Томом Уэйтсом. Она посвящена протестам в Миннеаполисе

Британская электронная группа Massive Attack и американский певец и актер Том Уэйтс выпустили совместный сингл под названием «Boots on the Ground».

Песня «Boots on the Ground» имеет политический подтекст: она посвящена истории протестного движения в США последних шести лет. От движения Black Lives Matter, возникшего после убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе в 2020 году, до недавних рейдов, в ходе которых сотрудники иммиграционной службы застрелили двух местных жителей — граждан США Рене Гуд и Алекса Претти.

«Для нас большая честь сотрудничать с таким выдающимся, оригинальным и целостным артистом, как Том, хотя этот трек выходит в атмосфере хаоса. По всему западному полушарию государственный авторитаризм и милитаризация полиции вновь сливаются с неофашистской политикой. На фоне чрезвычайной ситуации, как внутри США, так и за рубежом, этот трек содержит отголоски бессердечности и отрешенности», — заявил по случаю выхода композиции лидер Massive Attack Роберт «3D» Дель Найя.

Песня сопровождается короткометражным фильмом, смонтированным из фотографий протестов в Миннеаполисе.

Massive Attack, Tom Waits — Boots on the Ground Massive Attack

«Boots on the Ground» можно послушать на всех стриминговых сервисах, кроме Spotify. Massive Attack отказываются публиковать там свою новую музыку из-за того, что сервис «финансируют смертоносные, антиутопические технологии». Основатель стриминга Даниэль Эк инвестировал в военную компанию Helsing, которая в числе прочего занимается разработкой беспилотников.

Песня также выйдет в виде сингла на виниле. На его обратной стороне будет композиция Уэйтса в жанре spoken word под названием «The Fly».

Том Уэйтс не выпускал новых песен с 2011 года, когда вышел его альбом «Bad as Me». Последний мини-альбом Massive Attack «Ritual Spirit», доступный в стримингах, датируется 2016 годом. В 2020-м группа выпускала сингл «Eutopia» из трех новых песен. Их можно послушать только на ютьюбе.

Брюс Спрингстин записал песню против «частной армии короля Трампа» Она посвящена памяти Алекса Претти и Рене Гуд, застреленных в Миннеаполисе

Брюс Спрингстин записал песню против «частной армии короля Трампа» Она посвящена памяти Алекса Претти и Рене Гуд, застреленных в Миннеаполисе