Брюс Спрингстин записал песню против «частной армии короля Трампа» Она посвящена памяти Алекса Претти и Рене Гуд, застреленных в Миннеаполисе
Американский рок-музыкант Брюс Спрингстин выпустил протестную композицию «Streets Of Minneapolis». Название отсылает к известной песне Спрингстина 1990-х годов «Streets of Philadelphia», но в действительности никак с ней не связано.
Новая песня написана по мотивам событий в Миннеаполисе, где в течение января сотрудники иммиграционной и пограничной служб в ходе рейдов застрелили двух местных жителей Рене Гуд и Алекса Претти.
«Я написал эту песню в субботу, записал ее вчера и сегодня выпускаю для вас в ответ на государственный террор, обрушившийся на Миннеаполис. Она посвящена жителям Миннеаполиса, нашим невинным соседям-иммигрантам, а также памяти Алекса Претти и Рене Гуд. Оставайтесь свободными», — говорится в комментарии Спрингстина о песне.
В композиции «Улицы Миннеаполиса» Спрингстин критикует «частную армию короля Трампа из DHS», после которой в городе появились «кровавые следы» и «двое мертвецов, оставленных умирать на заснеженных улицах — Алекс Претти и Рене Гуд».
В следующем куплете он описывает убийство Алекса Претти «федеральными головорезами Трампа», а дальше поет:
- Now they say theyʼre here to uphold the law
- But they trample on our rights
- If your skin is black or brown my friend
- You can be questioned or deported on sight.
- Они говорят, что они здесь, чтобы соблюдать закон,
- Но они попирают наши права.
- Если у тебя черная или коричневая кожа, мой друг,
- Тебя могут допросить или тут же депортировать.
Припев песни звучит так:
- Oh our Minneapolis, I hear your voice
- Singing through the bloody mist
- Here in our home they killed and roamed
- In the winter of «26
- Weʼll take our stand for this land
- And the stranger in our midst
- Weʼll remember the names of those who died
- On the streets of Minneapolis
- О, наш Миннеаполис, я слышу твой голос,
- поющий сквозь кровавый туман.
- Здесь, в нашем доме, убивали и бродили
- зимой 2026-го.
- Мы встанем на защиту этой земли
- и чужестранцев среди нас.
- Мы будем помнить имена погибших
- На улицах Миннеаполиса.
Менее чем за сутки песня собрала более двух миллионов прослушиваний только на ютьюбе. Она также доступна в других стриминговых сервисах.