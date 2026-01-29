Брюс Спрингстин записал песню против «частной армии короля Трампа» Она посвящена памяти Алекса Претти и Рене Гуд, застреленных в Миннеаполисе

Jesse Grant / Getty Images for 20th Century Studios

Американский рок-музыкант Брюс Спрингстин выпустил протестную композицию «Streets Of Minneapolis». Название отсылает к известной песне Спрингстина 1990-х годов «Streets of Philadelphia», но в действительности никак с ней не связано.

Новая песня написана по мотивам событий в Миннеаполисе, где в течение января сотрудники иммиграционной и пограничной служб в ходе рейдов застрелили двух местных жителей Рене Гуд и Алекса Претти.

«Я написал эту песню в субботу, записал ее вчера и сегодня выпускаю для вас в ответ на государственный террор, обрушившийся на Миннеаполис. Она посвящена жителям Миннеаполиса, нашим невинным соседям-иммигрантам, а также памяти Алекса Претти и Рене Гуд. Оставайтесь свободными», — говорится в комментарии Спрингстина о песне.

Bruce Springsteen

В композиции «Улицы Миннеаполиса» Спрингстин критикует «частную армию короля Трампа из », после которой в городе появились «кровавые следы» и «двое мертвецов, оставленных умирать на заснеженных улицах — Алекс Претти и Рене Гуд».

В следующем куплете он описывает убийство Алекса Претти «федеральными головорезами Трампа», а дальше поет:

Now they say theyʼre here to uphold the law

But they trample on our rights

If your skin is black or brown my friend

You can be questioned or deported on sight.





Они говорят, что они здесь, чтобы соблюдать закон,

Но они попирают наши права.

Если у тебя черная или коричневая кожа, мой друг,

Тебя могут допросить или тут же депортировать.

Припев песни звучит так:

Oh our Minneapolis, I hear your voice

Singing through the bloody mist

Here in our home they killed and roamed

In the winter of «26

Weʼll take our stand for this land

And the stranger in our midst

Weʼll remember the names of those who died

On the streets of Minneapolis





О, наш Миннеаполис, я слышу твой голос,

поющий сквозь кровавый туман.

Здесь, в нашем доме, убивали и бродили

зимой 2026-го.

Мы встанем на защиту этой земли

и чужестранцев среди нас.

Мы будем помнить имена погибших

На улицах Миннеаполиса.

Менее чем за сутки песня собрала более двух миллионов прослушиваний только на ютьюбе. Она также доступна в других стриминговых сервисах.

Читайте также

Трамп отступает: он сворачивает операцию против иммигрантов в Миннесоте Федеральные агенты убили там двух человек. Рейтинг президента падает

Читайте также

Трамп отступает: он сворачивает операцию против иммигрантов в Миннесоте Федеральные агенты убили там двух человек. Рейтинг президента падает