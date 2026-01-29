Перейти к материалам
новости

Брюс Спрингстин записал песню против «частной армии короля Трампа» Она посвящена памяти Алекса Претти и Рене Гуд, застреленных в Миннеаполисе

Источник: brucespringsteen.net
Jesse Grant / Getty Images for 20th Century Studios

Американский рок-музыкант Брюс Спрингстин выпустил протестную композицию «Streets Of Minneapolis». Название отсылает к известной песне Спрингстина 1990-х годов «Streets of Philadelphia», но в действительности никак с ней не связано.

Новая песня написана по мотивам событий в Миннеаполисе, где в течение января сотрудники иммиграционной и пограничной служб в ходе рейдов застрелили двух местных жителей Рене Гуд и Алекса Претти.

«Я написал эту песню в субботу, записал ее вчера и сегодня выпускаю для вас в ответ на государственный террор, обрушившийся на Миннеаполис. Она посвящена жителям Миннеаполиса, нашим невинным соседям-иммигрантам, а также памяти Алекса Претти и Рене Гуд. Оставайтесь свободными», — говорится в комментарии Спрингстина о песне.

Bruce Springsteen

В композиции «Улицы Миннеаполиса» Спрингстин критикует «частную армию короля Трампа из DHS», после которой в городе появились «кровавые следы» и «двое мертвецов, оставленных умирать на заснеженных улицах — Алекс Претти и Рене Гуд».

В следующем куплете он описывает убийство Алекса Претти «федеральными головорезами Трампа», а дальше поет:

  • Now they say theyʼre here to uphold the law
  • But they trample on our rights
  • If your skin is black or brown my friend
  • You can be questioned or deported on sight.

  • Они говорят, что они здесь, чтобы соблюдать закон,
  • Но они попирают наши права.
  • Если у тебя черная или коричневая кожа, мой друг,
  • Тебя могут допросить или тут же депортировать.

Припев песни звучит так:

  • Oh our Minneapolis, I hear your voice
  • Singing through the bloody mist
  • Here in our home they killed and roamed
  • In the winter of «26
  • Weʼll take our stand for this land
  • And the stranger in our midst
  • Weʼll remember the names of those who died
  • On the streets of Minneapolis

  • О, наш Миннеаполис, я слышу твой голос,
  • поющий сквозь кровавый туман.
  • Здесь, в нашем доме, убивали и бродили
  • зимой 2026-го.
  • Мы встанем на защиту этой земли
  • и чужестранцев среди нас.
  • Мы будем помнить имена погибших
  • На улицах Миннеаполиса.

Менее чем за сутки песня собрала более двух миллионов прослушиваний только на ютьюбе. Она также доступна в других стриминговых сервисах.

Читайте также

Трамп отступает: он сворачивает операцию против иммигрантов в Миннесоте Федеральные агенты убили там двух человек. Рейтинг президента падает

Читайте также

Трамп отступает: он сворачивает операцию против иммигрантов в Миннесоте Федеральные агенты убили там двух человек. Рейтинг президента падает